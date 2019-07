Le Sénégal met fin au beau parcours du Bénin

Longtemps accroché par le Bénin, le Sénégal a passé la seconde pour se défaire de son adversaire en quarts de finale de la CAN ce mercredi (1-0). Les Lions de la Teranga peuvent dire merci à Sadio Mané, détonateur de luxe pour Idrissa Gueye sur l'ouverture du score. En demies, ce sera Madagascar ou la Tunisie.

Merci Sadio

Sénégal (4-3-3) : Gomis - Gassama, Kouyaté, Koulibaly, Sabaly - Saivet, Ndiaye, Gueye - Baldé, Niang, Mané. Sélectionneur : Aliou Cissé.



Bénin (4-5-1) : Allagbé - Barazé, Adilehou, Verdon, Imorou - Poté, Adéoti, Sessegnon, D'Almeida, Soukou - Mounié. Sélectionneur : Albert Dussuyer.

Un magnifique spectacle en tribunes et une belle fête pour le Sénégal à la fin : si cette première affiche des quarts de finale puait le traquenard, les Lions de la Teranga auront su l'éviter admirablement. Oui, le Bénin était un adversaire prompt à faire peur à n'importe quel favori grâce à sa solidité défensive. Non, l'arrière-garde des Ecureuils n'était pas de taille à rivaliser avec le talent de Sadio Mané et compagnie, qui filent en quarts grâce à leur courte victoire face aux Béninois (1-0).Des têtes connues de Ligue 2 et d'autres moins connues de divisions inférieures contre une armada de représentants du Big 5 : vous avez dit déséquilibre ? C'était mal connaître le Bénin, défait à seulement deux reprises sur ses quinze derniers matchs de la compétition, et que ni le Cameroun, ni le Ghana, ni le Maroc (éliminé aux tirs au but en 8es) n'avaient réussi à mettre à terre. C'était aussi mal connaître la dynamique de la CAN cette année, où les David encore présents dans la compétition sont presque plus nombreux que les Goliath. Dans cet environnement hostile, le Sénégal est prévenu et décide de prendre prudemment le contrôle de la rencontre. La tactique des Lions de la Teranga est claire : user et abuser de longs ballons à destination de Mané pour faire craquer la peu véloce arrière-garde des Ecureuils, fragilisée par la suspension d'Adenon. Une tactique judicieuse pour éviter le conglomérat de Béninois au milieu mais qui ne paye pas, la faute aux bons retours de Verdon ou au déchet dans le dernier geste.Mis en confiance par ce scénario de match, le Bénin s'autorise à s'enhardir. Poté se fend d'une délicieuse madjer en sautant sur coup-franc (26e) et certaines situations de contre manquent de se concrétiser contre des Sénégalais qui tombent dans le piège de l'endormissement. Une dizaine de minutes avant la pause, cependant, les hommes d'Aliou Cissé décident de se réveiller grâce à l'apport offensif des latéraux, mais Sabaly et Saivet se montrent trop altruistes sur deux grosses occasions (45e). Heureux de ne pas avoir craqué, le Bénin reprend le deuxième acte en bombardant, suite à des actions construites de l'arrière. Soukou se permet notamment un grand pont sur Koulibaly (s'il vous plaît) avant de servir Poté, dont la frappe est captée par Gomis. Un même Gomis qui passe à deux doigts de commettre l'impardonnable sur une passe complètement foirée qui manque de terminer dans son propre but (67e).C'en est trop pour les Lions de la Teranga, lassés de se faire accrocher et sentant le hold-up poindre. En amenant davantage de solutions proches du porteur de balle et de vitesse dans le jeu en une action, le Sénégal prend les devants grâce à Gueye, bien aidé par le sublime relais de Mané (70e). Le début d'une intense phase de domination, Mané étant frustré par la VAR après un magnifique appel et Imorou sauvant les siens sur sa ligne après une occas' XXL. Déterminés à en finir, les Sénégalais pèsent de tout leur poids vers les cages d'Allagbé et Verdon est obligé de commettre la faute en position de dernier défenseur : exclusion logique (83e) qui sonne le glas des espoirs des Ecureuils. Le Sénégal rejoint logiquement le dernier carré de la CAN et aura une belle carte à jouer en demies face à la Tunisie ou à Madagascar.