Le Sénégal ira au Qatar avec Sadio Mané et ses binationaux

Il est là !Ce vendredi, Aliou Cissé a communiqué sa liste pour la Coupe du monde 2022. Bien que blessé au genou il y a trois jours , Sadio Mané a été appelé après des examens médicaux complémentaires rendant optimiste le staff des Lions de la Téranga. S'il ne démarrera sans doute pas la compétition, sa présence tutélaire sera d'une grande aide, et il existe toujours la possibilité de le voir fouler les pelouses de Doha. Les tauliers Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Gana Gueye forment l'ossature, Bamba Dieng (OM) et Abdou Diallo (RB Leipzig) ne manquent pas à l'appel. À noter la présence des binationaux Ismail Jakobs (Monaco) et Nicolas Jackson (Villarreal), ainsi que celle d'Iliman Ndiaye (Sheffield United), qui casse la baraque actuellement en Championship.