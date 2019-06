Le Sénégal fait le job

Sénégal (4-4-2) : E. Mendy – Wagué, Koulibaly, Sané (Kouyaté, 20e), Sabaly – Diatta, Gueye, P.A. Ndiaye, Balfé – Sarr, Niang (Konata, 83e), Baldé (Thioub, 73e). Sélectionneur : Aliou Cissé.



Tanzanie (4-2-3-1) : Manula – Kessy, Yondani, Mwantika, Kanugi – Salum (Mussa, 44e), Yahya (Domayo, 84e), - Mkani, Msuwa (Ulimwengu, 66e), Bocco – Samatta. Sélectionneur : Emmanuel Amunike.

Victoire logique pour les Lions de la Teranga privés de Sadio Mané, suspendu.Mais elle aurait dû être plus large, tant les occasions d’inscrire deux ou trois buts supplémentaires face une équipe tanzanienne un peu faiblarde ont été nombreuses. Au bout de cinq minutes, Niang s’était déjà procuré deux opportunités (2, 4). Pendant près d’un quart d’heure, lesn’ont d'ailleurs pas existé à cause du pressing très haut des Sénégalais. Lesquels, après avoir perdu Sané sur blessure (20), ont été privés d’un penalty à la suite d'une faute de Mwantika sur Sarr (23). Et c’est au moment où les Tanzaniens tiraient un petit peu moins la langue que Keita Baldé, après un décalage de Gueye, a trompé Manula – auteur d’une faute de main – d’un tir du gauche (1-0, 29). Avant la mi-temps, l’arbitre a refusé un but à Sarr (33), puis Niang a manqué une nouvelle occasion de faire le break (42).À peine sorti des vestiaires, Sarr a placé un coup de tête puissant que Manula a claqué au-dessus de sa barre (46). Parfois un peu trop faciles, les Lions ont eu tendance à manquer d’agressivité dans le dernier geste pendant que Mendy, de l’autre côté du terrain, a longuement attendu un peu de boulot. Et là où les attaquants du Stade rennais ont échoué, Krépin Diatta a réussi en inscrivant son premier but en sélection. Pas n’importe comment : après un corner de Baldé mal repoussé par la défense tanzanienne, le milieu du FC Bruges a placé un tir puissant du droit qui n'a laissé aucune chance à Manula (2-0). L’addition aurait pu s’alourdir si Niang, dont ce n’était définitivement pas le jour, n’avait pas manqué une reprise facile de Sarr (76). Lequel ne connaîtra pas plus de réussite neuf minutes plus tard.Mais le Sénégal a fait ce qu’il devait faire avant le match de l’Algérie face au Kenya, dimanche à 22 heures.