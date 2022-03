Le Sénégal crucifie l'Égypte et verra le Qatar

Il aura fallu attendre l'épilogue d'une séance de tirs au but étouffante pour voir le Sénégal poinçonner son billet pour la Coupe du monde au Qatar, ce mardi à Dakar. Vainqueurs de l'Égypte (1-0 après la défaite sur le même score à l'aller), les champions d'Afrique ont confirmé qu'ils avaient des nerfs d'acier. Mohamed Salah, qui a raté son tir au but, verra quant à lui le Mondial depuis son canapé.

Salah dans les nuages, Mané finit le boulot

: E. Mendy - Sabaly, Koulibaly, Cissé, Ciss - Sarr, N. Mendy (Kouyaté, 80e), Gueye (Sarr, 114e), Sarr (Dieng, 68e) - Dia (Gueye, 81e), Mané. Entraîneur : Aliou Cissé



: El-Shenawy - Gaber (Ashour, 36e), Ibrahim, Rabia (Ashraf, 29e), Aboul-Fotouh - Fathi (Alaa, 118e), Elneny (Dunga, 70e), El Solia - Salah, Marmoush (Mohamed, 70e), Trezeguet (Zizo, 70e). Entraîneur : Carlos Queiroz.

Par Léo Tourbe

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On prend les mêmes et on recommence. Comme il y a un peu moins de deux mois, Sénégalais et Égyptiens ont dû attendre la séance de tirs au but pour se départager. Et il y a un peu moins de deux mois, c'est le Sénégal qui triomphe. Dans un stade Abdoulaye-Wade absolument incandescent, les supporters locaux ont vite fait comprendre aux Égyptiens le type de soirée qu'ils allaient passer. Hymne hué, laser dans les yeux et lancers de bouteilles, les Pharaons étaient prévenus. Et Boulaye Dia a sanctionné. L'attaquant de Villarreal profite du dégagement maladroit d'El Fotouh après un coup franc botté par Sadio Mané pour glisser le ballon dans les buts et effacer l'ardoise sénégalaise. Comme on pouvait l'imaginer, les Lions de la Téranga prennent le contrôle de la possession dans une partie très âpre. Mais les 22 acteurs ne nous gratifient pas de pléthore d'occasions. Une lourde frappe d'Idrissa Gueye (28), un débordement gâché par Bouna Sarr (45), puis les joueurs regagnent les vestiaires à égalité sur l'ensemble des deux rencontres.Le second d'acte démarre sur les mêmes bases que le premier : le Sénégal qui assiège les visiteurs, du combat, des réclamations, des fautes. Mais durant leur temps fort, les Sénégalais n'inquiètent leurs adversaires qu'une fois, quand Boulaye Dia s'en va tout seul dans la surface adversaire après un corner de l'Egypte. L'ancien Rémois est arrêté in extremis par la défense égyptienne. Ce sont les Pharaons qui se créent les meilleures occasions à l'image de Zizo, qui parvient à envoyer deux Sénégalais dans le vent pour s'ouvrir le but, avant de trop croiser sa tentative pour refroidir le stade (76). L'arène est ensuite prête à rugir lorsqu'Ismaïla Sarr, parfaitement lancé par Mané, se présente face à El-Shenawy. L'ailier de Watford manque complètement de sang-froid et envoie le ballon en six mètres (82). Plus rien et on se dirige vers la prolongation.Dès lors, le Sénégal met encore plus le pied sur l'accélérateur et l'Égypte sur le frein. Cissé puis Dieng ont successivement l'occasion d'offrir la qualif' sur corner mais le portier égyptien détourne les deux tentatives de la tête (94). C'est encore Sarr qui se manque alors qu'il a le but grand ouvert après un centre de Mané à ras de terre. L'ancien Rennais trouve le moyen de tirer sur le gardien (95). Juste avant la pause de la prolongation, Cissé a une double occasion mais encore une fois, El-Shenawy repousse et commence à prendre un avantage psychologique en vue des tirs au but. Ces derniers se profilent inévitablement, comme lors de la finale de la CAN.Mais à la différence de la finale, Koulibaly lance mal son équipe puisqu'il trouve la barre. Heureusement pour lui, Salah, submergé par les lasers et l'enjeu, envoie un missile dans les tribunes. Cissé poursuit sur la tendance du soir en butant sur El-Shenawy. Jamais deux sans trois, puis jamais trois sans quatre puisque Zizo envoie le cuir largement à côté. Joli 0/4 pour débuter. Sarr convertit enfin sa tentative. El Sulaya puis Dieng imitent l'ex-Messin, mais Mohamed se loupe et donne une balle de match à Mané, comme il y a deux mois. Et comme il y a deux mois, le joueur de Liverpool ne tremble pas et crucifie l'Égypte.L'année 2022 est définitivement celle du Sénégal.