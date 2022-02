Le Sénégal croque le Burkina Faso et retrouve la finale

Rugissant dans une fin de match endiablée, le Sénégal s'est débarrassé du Burkina Faso (3-1) et disputera, dimanche, sa troisième finale de Coupe d'Afrique des nations. Dans le dernier acte, le Galsen aura l'occasion de venger sa défaite au Caire en 2019, face à l'Algérie, et d'enfin inscrire son nom au palmarès de la CAN.

Burkina Faso (4-3-3) : Koffi (F. Ouédraogo, 36e) - Yago, Dayo, E. Tapsoba, Is. Kaboré - G. Sangaré, Guira (Dj. Ouattara, 81e), Blati Touré - Bandé (A. Tapsoba, 81e), B. Traoré, Bayala (Z. Sanogo, 60e). Sélectionneur : Kamou Malo.



Sénégal (4-2-3-1) : E. Mendy - B. Sarr, Koulibaly, Ab. Diallo, Ciss - Kouyaté (P. Gueye, 65e), N. Mendy (P. Cissé, 90e+2) - Dieng (PM. Sarr, 77e), I. Gueye, Mané - Diédhiou (I. Sarr, 65e). Sélectionneur : Aliou Cissé.

» , avait lancé Kamou Malo, le sélectionneur du Burkina Faso, en conférence de presse. Alors que le « pays des hommes intègres » est en proie à une grave et profonde crise politique qui a vu le président Roch Kaboré être renversé par la junte militaire le 24 janvier dernier, les Étalons se sont encore livrés corps et âme, parfois à l'excès, pour déjouer le jeu de possession du Sénégal et envoyer valdinguer les déboulés de Saliou Ciss. En vain. Pour la deuxième fois de suite, le Sénégal de Sadio Mané disputera la finale de la Coupe d'Afrique des nations.Le choc caboche contre caboche entre Nampalys Mendy et Cyrille Bayala (2) aurait pu se faire le porte-parole d'un match extrêmement haché, et enchaîné par l'enjeu. Dans les faits, malgré neuf minutes de temps additionnel et des faits de jeu dans le premier acte, l'intensité aura été largement de mise. Pas venu à Yaoundé uniquement pour souffrir, le Burkina Faso procède, comme à son habitude, en transition, avec un jeu des plus directs et une largeur couverte tous azimuts. Mais en plus de ses difficultés récurrentes sur coups de pied arrêtés (100% de ses buts encaissés dans cette CAN), le Faso se coltine un côté gauche du Sénégal en feu sur cette phase à élimination directe.Intenables, Saliou Ciss et Sadio Mané pèsent sur la défense d'Hervé Koffi, tandis qu'Issa Kaboré doit dégager son camp en catastrophe (26) pour ne pas concéder l'ouverture du score. Après une tête claquée de peu à côté par Bamba Dieng pour sa toute première titularisation avec les Lions de la Teranga (27), le Burkina Faso échappe à un premier penalty, sur une sortie façon JCVD d'Hervé Koffi (29), qui aurait pu envoyer Cheikhou Kouyaté chez les grands blessés. Remplaçant de Koffi, Farid Ouédraogo fête sa troisième sélection en s'employant devant Sadio Mané (45+6), tandis que son homologue Édouard Mendy s'oppose à Hassane Bandé (39). Le statu quo manque de vriller sur un bras d'Edmond Tapsoba, mais l'arbitre éthiopien Weyesa se déjuge une seconde fois, et annule le penalty un temps accordé aux Sénégalais (45+7).Auteur d'un tacle parfait devant Bertrand Traoré (56), Kalidou Koulibaly se mue malgré lui en passeur décisif à l'approche du. Son retourné acrobatique contré, le cuir arrive dans les pieds d'Abdou Diallo, qui contrôle de la cuisse puis ouvre son pied tel un pur numéro neuf pour libérer le Sénégal (), moins d'un an après ses débuts avec le pays de ses parents. Jusqu'alors jamais menés dans cette CAN, les Burkinabè cèdent une nouvelle fois sur corner, avant de craquer par l'intermédiaire d'Issoufou Dayo, dont la protection de balle hasardeuse profite à Sadio Mané, dans un fauteuil pour servir un autre Parisien, Idrissa Gueye (), venu devancer son coéquipier Bamba Dieng. Dans un dernier effort proche du désespoir, les Étalons parviennent à réduire la marque grâce au genou de Blati Touré (), mais suite à une perte de balle fatale au Faso, Sadio Mané plie l'affaire en patron, d'un piqué bien senti (). Il appartient désormais au « Galsen » d'Aliou Cisé d'aller enfin chercher sa première Coupe d'Afrique des nations dimanche, contre le pays hôte ou l'Égypte, pour réparer l'anomalie.