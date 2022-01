Le Sénégal assomme le Zimbabwe dans le money time

40

Sénégal (4-2-3-1) : Dieng - Mbaye, Cissé, Diallo, Ballo-Touré - Kouyaté, Gueye - Sarr, Mané, Baldé (Diallo, 64e) – Dia (Gueye, 77e). Entraîneur : Aliou Cissé.



Zimbabwe (4-4-2) : Mhari - Chimwemwe, Hadebe, Takwara, Kangwa – Musona (Tigere, 88e), Madzongwe, Benyu (Kamusoko, 71e), Bhasera - Wadi, Dube (Kadewere, 46e). Entraîneur : Norman Mapeza.

Le Sénégal est miraculé.Devant les tribunes clairsemées du stade Kouekong, les Lions de la Téranga ont longtemps manqué d’idées face au Zimbabwe, mais dans les ultimes instants, ils ont réussi à l'emporter grâce à un penalty de Sadio Mané (1-0).Les joueurs d’Aliou Cissé avaient décidé de mettre directement la pression sur des Zimbabwéens en manque de repères. Ils ont d’ailleurs pu compter sur le bon travail de Bouna Sarr, très en vue au milieu. Auteur de la première mèche allumée (1), l’ancien Marseillais avait de l’énergie à revendre à force de ronger son frein à Munich. Sadio Mané est ensuite venu buter sur le gardien Mhari après un long déboulé côté gauche conclu par un grand pont sur son adversaire (23). Mais dans la fournaise de Bafoussam, le Zimbabwe, un temps compact, s’est progressivement montré de plus en plus joueur, et Wadi a bien failli profiter d’une erreur de la défense pour crucifier Seny Dieng (37), troisième gardien des Lions et titulaire surprise à la suite des tests positifs de Mendy et Gomis . Sur l’action suivante, Gana Gueye a l’occasion de lui répondre, mais seul face aux cages des, le milieu du PSG s’emmêle les pinceaux (38).Pas grand-chose en seconde période hormis deux coups de casque de Pape Abdou Cissé sur corner (47) et d’Abdou Diallo sur un coup franc envoyé dans la surface par Sadio Mané (68). Ni l'entrée du Lyonnais Tino Kadewere, invisible côté Zimbabwe, ni celle de Habib Diallo pour le Sénégal n’ont permis d’enflammer le match, même si le Strasbourgeois aurait tout de même pu servir Sadio Mané sur un plateau, en vain (75). Il a finalement fallu attendre le bout du bout du temps additionnel pour que le Sénégal trouve la faille. Les Lions profitent d’une main de Madzongwe dans sa surface, et Sadio Mané ne manque pas l’occasion de transformer le penaltyLe favori de la CAN a eu très chaud, mais triomphe du Zimbabwe (et de la Covid), tandis que lespoursuivent leur série noire de treize matchs sans victoire.