Le SCO résiste à Nantes

Nantes (4-2-3-1) : Lafont (c) - Fábio (Corchia, 69e), Pallois, Castelletto (Geubbels, 86e), Merlin - Chirivella (Cyprien, 37e), Girotto - Blas, Kolo Muani, Simon (Bukari, 86e) - K. Coulibaly (Augustin, 69e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.



Angers (3-5-2) : Mandrea - A. Bamba, Ebosse, I. Traoré (c), Thomas, Capelle (Manceau, 83e) - Ounahi, Bentaleb, B. Mendy (Mangani, 76e) - Boufal (Ninga, 83e), Fulgini (Cho, 76e). Entraîneur : Gérald Baticle.



Quoi de mieux que le partage pour une fête des voisins ?Sous l'œil notamment de Coco Suaudeau venu fêter le 2000match du FC Nantes en première division, et dans une Beaujoire bien garnie, les Canaris (malgré leur domination avec 24 frappes dont 7 cadrées) ont partagé les points avec le SCO d'Angers de l'infranchissable Anthony Mandrea (1-1). Les deux formations signent ainsi un second match nul de rang.Après un premier quart d'heure nantais, Angers s'est réveillé et Sofiane Boufal, après un bel échange avec Azzedine Ounahi, a fait parler son talent en piquant son ballon au-dessus d'Alban Lafont. La suite du premier acte a été une succession d'occasions nantaises pour autant d'arrêts du bouillant Mandrea, devant Ludovic Blas (26et 45+1), Nicolas Pallois et Randal Kolo Muani (34) ou encore Andrei Girotto (45) notamment.Mais le gardien scoïste n’a rien pu faire lorsqu'un centre de Fábio a trouvé le mètre 97 de Kalifa Coulibaly, aux six mètres. Angers a réagi avec un centre de Pierrick Capelle sur lequel Nicolas Pallois a sauvé son équipe (60) ou une tête de Nabil Bentaleb sur corner bien claquée par Lafont (62), Kolo Muani n'a pas réussi à battre Mandrea en face à face (67) et le SCO a surtout passé sa fin de partie à défendre son point du nul malgré la balle de match manquée par Ismaël Traoré (90+4).À noter que Jean-Kevin Augustin a disputé 25 bonnes minutes, ce qui renforce la théorie selon laquelle il est encore footballeur professionnel