Le scénario fou de Pau-Créteil

Scénario complètement DINGUE à Pau ! ?Alors qu'ils étaient largement menés 3-0, les joueurs de @uscl_football ont renversé la situation en fin de match et obtiennent le point du nul dans des conditions dantesques ! ?️ #National pic.twitter.com/ZQP7MMEZjJ — Canal Football Club (@CanalFootClub) November 1, 2019

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un Pau de chagrin... Mais quel spectacle !Ce vendredi soir, le deuxième de National, le Pau FC, recevait l'actuel septième, Créteil. Au terme d'un match complètement fou dans des conditions de jeu dantesques, les deux pensionnaires de National ont partagé les points (3-3). Mais les joueurs de Créteil, menés par trois buts à l'heure de jeu et réduits à dix depuis la trentième minute, ont su renverser un match qui semblait clairement leur échapper.Si tout avait bien commencé du côté des Palois, un joueur s'est fait remarquer dans le camp d'en face : Abdelmalek Mokdad. D'abord, le milieu de terrain a joué de roublardise à la 67minute pour réduire une première fois le score d'une frappe de quarante mètres dans un but laissé vide. Plus tard et sous une pluie battante, l'Algérien a inscrit son deuxième but d'une frappe ras du sol. Avant de magnifier encore plus sa soirée à la 89minute, avec un penalty provoqué par Dogo et subtilement transformé d'une panenka par le sauveur cristolien.Et si elle n'était pas là, la définition du bon match nul ?