Le SC Fribourg interdit de jouer après 20h

QJ

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Riverains 1 - SC Fribourg 0.À la fin de la saison prochaine, le SC Fribourg va quitter son vénérable Schwarzwald-Stadion pour un stade flambant neuf et plus grand dans le quartier Wolfswinkel, au nord de la ville. Problème : des riverains craignant les nuisances sonores ont obtenu des autorités judiciaires compétentes une interdiction d'y jouer des matchs après 20h, ainsi que le dimanche entre 13h et 15h.Ils avaient dans un premier temps été déboutés par le tribunal administratif local, mais le verdict de la cour régionale, rendu public hier et relayé par l'AFP, leur donne gain de cause. Ainsi, sur les six créneaux horaires actuellement en vigueur en Bundesliga, seuls deux seraient licites à Fribourg : celui du samedi à 15h30 et celui du dimanche à 18h.