Le SC Bastia passe en mode coopératif

À l’occasion d’une conférence de presse donnée ce lundi, l'actuel président du SC Bastia Claude Ferrandi a officiellement lancé sa petite révolution au sein du football français. Le club corse va en effet changer de statut est devenir une SCIC, pour Société Coopérative d'Intérêt Collectif.Si ce changement a pris forme en mai dernier, le président et le vice-président du Sporting ont détaillé les nouvelles modalités d’actionnariat et de gouvernance du club. «» , s'est réjoui le vice-président Pierre-Noël Luiggi en conférence de presse. Pour ce qui est de la gouvernance, le Conseil d'Administration du club va être divisé en cinq collèges : 38% des voix appartiendront aux fondateurs du club, 22% seront attribués aux entreprises partenaires et 20% aux supporters « socios » . Les derniers 20%, seront répartis équitablement entre les salariés du club et les collectivités. Cette annonce a pour objectif de démocratiser un peu plus la vie politique et administrative du club car, comme le dit Claude Ferrandi, «Une nouvelle pierre angulaire dans l'objectif de lavers les sommets du football français.