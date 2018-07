24 heures chronov

Pendant plus d’un mois, la Russie accueille la Coupe du monde pour la toute première fois de son histoire. De la fête, du football, des anecdotes... Voici l’intégralité du Mondial au cœur de l’actualité, jour après jour.

Tonight my team, @MNUFC , is having their Pride night. It's an important night for me — I'll be announcing that I am an openly gay player in Major League Soccer. #soccerforall pic.twitter.com/cOJQXfrBiv — Collin Martin (@martcw12) 29 juin 2018

NEW: Telemundo has suspended hosts James Tahhan and Janice Bencosme after the pair made racist slant eye gestures while celebrating the South Korean World Cup soccer teamHere's the videohttps://t.co/Zj8QmnMk6Z pic.twitter.com/apLpZxQdvW — Jon Levine (@LevineJonathan) 28 juin 2018

Fresh from the @FIFAWorldCup our manager, Heimir Hallgrímsson, is refereeing at a huge youth football tournament in his home town of Vestmannaeyjar.#fyririsland pic.twitter.com/8m0rXs9on6 — Knattspyrnusambandið (@footballiceland) 29 juin 2018

28 - Le but inscrit par Ángel Di María est le plus lointain marqué dans cette Coupe du monde 2018 (28 mètres). Mine. #FRAARG #CM2018 pic.twitter.com/AkJS634el8 — OptaJean (@OptaJean) 30 juin 2018

#CM2018 #FRAARG 57e, 2-2 BUT FRANCAIS CHEF D'OEUVRE DE PAVARD Sur un centre d'Hernandez, le ballon parvient à Pavard à 20m. Il ne se pose pas de question, et sa demi-volée de l'extérieur du droit termine dans la lucarne opposée, 2-2 !! https://t.co/RE8zwqmRGv — Téléfoot (@telefoot_TF1) 30 juin 2018

Les recherches se poursuivent autour de la grotte thaïlandaise où sont emprisonnés douze jeunes footballeurs et leur entraîneur depuis sept jours, pris au piège par la mousson lors d’une excursion. Motifs d’espoir, l’eau est pompée en abondance et un puits a été découvert, ce qui suggère que l’oxygène arrive dans le souterrain et qu’un accès est envisageable. En espérant qu’ils puissent sortir dans les prochaines heures pour suivre les huitièmes de finale de la Coupe du monde.À quelques heures de voir partir la marche des fiertés, un joueur américain du Minnesota United FC annonce publiquement son homosexualité. «, explique Collin Martin, milieu de terrain de 23 ans sur Twitter.Donald Trump est tombé dans le piège de John Melendez, Gérald Dahan version US. L’animateur américain a réussi à contacter le président américain à bord de son Air Force One en se faisant passer pour le sénateur Bob Menendez. De quoi remettre en question le standard et la sécurité du monsieur orange. De quoi donner des idées à cet imitateur américain qui pourrait facilement contacter Lionel Messi Blague potache toujours, mais qui elle dépasse la ligne jaune : les animateurs de la matinale de la chaîne américaine hispanophonese brident les yeux pour rendre hommage à la Corée du Sud, qui a permis au Mexique de se qualifier...Pas de défilé pour les supporters mexicains qui voulaient passer le temps jusqu’à leur match face au Brésil (lundi à 16h) en paradant dans les rues de Moscou grimés en squelettes. Mais les rabat-joie communistes s’en sont offusqués, puisque le cortège devait passer par la place Rouge et donc dzvant le mausolée de Lénine. Selon le vice-président du parti Malinkovich, parader habillé en squelette sur ce sol «» serait une insulte faite à Vladimir Ilitch Oulianov, même si l’interdiction est officiellement prononcée pour des mesures de sécurité. En espérant que les Mexicains obtiendront le droit de parader sur la carcasse brésilienne ce lundi.Le moment pour Maradona de passer à la caisse. Après avoir enflammé les tribunes et s’être emporté face à la presse,est revenu sur ses propos concernant Sergio Ramos , joueur survendu selon lui. «, a-t-il exprimé dans les colonnes de» Au même moment, c’est la FIFA qui lui a demandé de calmer ses ardeurs Les U13 de Vestmannaeyjar sont sur le pré, et l'arbitre donne le coup d'envoi. Au sifflet ? Un certain Heimir Hallgrímsson qui, trois jours après l'élimination de l'Islande, retrouve son train-train quotidien. Quelle montagne russe, cette vie.En Argentine, on se prépare pour regarder le match et on fait chauffer le barbecue. Exactement le programme de Diego Simonet, le demi-centre du Montpellier Handball, champion d’Europe et rentré au pays pour ses vacances. «Le trafic est fluide sur la ligne 1 du métro parisien, et il n’y a donc aucune perturbation à redouter du côté de la station Argentine. Un bon présage ?Le TGV Kylian Mbappé est à l’heure sur une interception, le Parisien lâche les chevaux et va chercher le penalty après un sprint de 70 mètres. Griezmann transforme (1-0).Tiens, Dí María vient d’ouvrir un œil. Mais le bon, puisque l’Argentin vise juste et de loin (1-1).AAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH ! Benjam’ Préjident !Les gouttes de sueur perlent encore sur le front, le cœur bat toujours fort, les Bleus viennent à bout de l’Argentine et offrent aux Français un premier frisson en Coupe du monde depuis 2006. Ce fut long, mais ça valait le coup !Comme le prix du tabac ou du gaz qui augmenteront dès dimanche, les Bleus font grimper les chiffres. Kyky est le plus jeune joueur de l'histoire de la Coupe du monde à claquer un doublé depuis le Roi Pelé, Didier Deschamps est le sélectionneur le plus capé en équipe de France et l'équipe de France enchaîne pour la première fois de son histoire deux quarts de finale de Coupe du monde consécutifs. On est bien là !Le Paris Saint-Germain est dans les temps pour ce qui est de sa préparation. Après le but de Dí María et le doublé de Mbappé, c'est Edinson Cavani qui troue les filets portugais sur une passe millimétrée de Luís Suárez.Et un record qui s'efface pour l'Uruguay, qui ne fera pas la passe de quatre clean-sheets pour égaler la performance du Brésil 1986. Pepe s'envole dans le ciel de Sotchi et égalise pour le Portugal.Edinson ne fait pas ce qu'il ne sait pas faire, mais excelle lorsqu'il faut sublimer sa spécialité . Quel frappe enroulée en première intention pour l'Uruguayen ! Marque de respect ultime : CR7 lui servira de béquille au moment de sa sortie sur blessure.Et c'est la quille pour Javier Mascherano et Lucas Biglia , qui annoncent mettre un terme à leur carrière. Merci messieurs de finir là-dessus.Et ce sera l'Uruguay pour nos Bleus. Troisième sélection sud-américaine de ce Mondial, mais certainement la plus structurée et la plus confiante en ses forces, et donc la plus redoutable. Vendredi, c'est looooooin !