Le sale sketch d'Albert Dupontel

Aujourd'hui, Albert Dupontel fête ses 55 ans. L'occasion de revenir sur l'une de ses toutes premières productions à la sortie de Chaillot, au début des années 1990, une série de sketchs diffusés par Canal Plus juste avant le Journal du Hard. Et autant dire qu'avec un peu de foot dedans, Les Sales Histoires portent bien leur nom.

Vidéo

Clown blanc

Bathenay, crétinisme et ovnis

Par Théo Denmat

Tous propos recueillis par TD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Minuit moins trois, l’heure d’éventrer la braguette. Combien sont-ils déjà, affalés sur leur canapé, les yeux rivés sur leur écran de télévision ? Depuis peu, grande innovation de ce début d’année 1990, les appareils sont équipés de magnétoscopes à cassettes. La précision est d’importance pour l’activité du soir : si elle ne demande qu’un abonnement à Canal Plus et une main libre de ses mouvements, n’importe qui pourra désormais enregistrer ce qui passe sur son petit écran. À commencer par un film pornographique présenté dans le. Ainsi, comme tous les premiers samedis du mois depuis le 31 août 1985, c’est le même cérémonial : installation solitaire, déballage du paquet, position d’attente. Comme souvent, histoire d’assurer la transition avec le film de seconde partie de soirée, un programme court est présenté aux téléspectateurs. Ce soir, c’est, un sketch de trois minutes mettant en scène deux jeunes acteurs quasiment inconnus : Michel Vuillermoz et Albert Dupontel. «, raconte aujourd’hui le premier.» Et on comprend pourquoi.On rembobine. En 1990, Vuillermoz sort du Conservatoire national d’art dramatique, et passe ses journées à traîner un hurluberlu de deux ans plus jeune que lui, Philippe Guillaume, renommé depuis peu Albert Dupontel. Ils jouent au tennis, mangent de la viande, végètent activement. Avec Dupontel, il se passe rarement une journée sans une séance de sport. Lui a terminé deux ans plus tôt une formation à l’École du théâtre national de Chaillot, où il a joué des petits rôles classiques sous la coupe, entre autres, d’Ariane Mnouchkine, et a envie de s’éclater. Écrire des conneries ? Ça le démange, bon sang. «, explique Vuillermoz,» Albert est la tête pensante, Michel celui qui renvoie la balle, fait «» . Le premier est à l’écriture et la mise en scène, le second joue la partition.Le duo va sonner chez Canal. Le « vrai » – comme Ronaldo – époque De Greef et Lescure, époque Antoine de Caunes et Philippe Gildas, époque Guignol et. Banco, on leur file du fric et un réalisateur – même si Dupontel aurait aimé s’en charger –, Manuel Poirier. Quinze épisodes sont commandés. Pour la titraille, cela ne peut s’appeler autrement que, compte tenu du propos. C’est trash, c’est gore, c’est cru, bref : du jamais-vu. Le sketch du match de foot, en l’occurrence, est dans la plus pure veine de la pastille : Dupontel est taré, présentant déjà, six ans avant le long-métrage, les traits du personnage qui le révélera au cinéma, Bernie. Vuillermoz : «» Deux rôles qui tiennent effectivement beaucoup d’eux. Dupontel reste un type qui s’est fait renvoyer de la maternelle à quatre ans et demi, et dont le professeur à l’école primaire Paul Bert de Conflans devait lui mettre du chatterton sur la bouche pour le faire taire. Il a aujourd’hui 25 ans, et veut justement l’inverse : hurler tout ce qu’il peut.Dans ce sketch, les deux loustics s’époumonent donc devant France -RFA 1982, mais sans en avoir bien conscience. Dupontel, «» de son propre aveu, n’en parle jamais. Vuillermoz le suit de loin. Là, ils souhaitent surtout utiliser la figure du supporter pour montrer «» . Le foot est un prétexte, et, promis, pas tourné en ridicule, même si le doute est encore permis trente ans plus tard. «» , assure Vuillermoz, qui confond au passage Patrick Battiston et Dominique Bathenay Il y a là tout le Dupontel que l’on retrouvera plus tard, dans sonà l'Olympia en 1992 ou sur grand écran, l’envie de bousculer les conventions, celle de tout casser, de créer de ses mains, de faire naître des ovnis. «» Dont trois fois au cinéma :. Comme quoi, duau journal de l'art, il n'y a parfois qu'une histoire de bébé dans le four.