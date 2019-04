Le roi Piqué

Revenu à son meilleur niveau cette saison avec Barcelone, Gerard Piqué retrouve Manchester United, son premier club, avec une nouvelle image : celle d'un homme assagi. Ce quart de finale aller de Ligue des champions peut représenter une autre occasion de le démontrer.

Patron de défense, chef de vannes

Qu'il est loin, le Gerard mancunien...

Par Florian Cadu

La colère brûle ses yeux. Et pour cause : quand Diego Costa prend un carton rouge direct alors que la demi-heure de jeu n'a pas encore été atteinte, c'est mauvais signe pour ses partenaires, mais aussi pour tout être humain qui s'aventurerait sur son chemin. Pourtant, un homme ose s'approcher de la bestiole et lui cramponner le visage à l'aide de sa main droite. Un geste agressif, à première vue. Finalement, l'inconscient se permet de câliner l'attaquant en le raccompagnant jusqu'à la sortie du terrain et en lui susurrant quelques mots réconfortants.Ainsi, le gentil «» adressé par l'avant-centre à l'arbitre a laissé place au plus raisonnable «» de Gerard Piqué. Lequel a donc réussi l'exploit de calmer son féroce adversaire lors du Barcelone- Atlético de Madrid finalement favorable aux Catalans (2-0), alors qu'il est plutôt réputé pour aimer pincer l'autre jusqu'à l'agacement.Oui, sauf que Piqué a quelque peu changé. Voire évolué. Sur le plan sportif d'abord, le défenseur a retrouvé son niveau d'antan. Aux côtés de Clément Lenglet en charnière centrale, l'Espagnol est redevenu ce monstre qui croque chaque ennemi passant dans sa surface de réparation. Hyper précis techniquement (environ 90% de passes réussies en Liga et en Ligue des champions) et roi de l'espace aérien (plus de trois duels aériens gagnés par journée de championnat en moyenne), le bonhomme constitue tout simplement l'un des meilleurs éléments de sa formation. Pas pour rien qu'il représente un incontournable aux yeux d' Ernesto Valverde et son joueur de champ le plus utilisé toutes compétitions confondues (trente titularisations en Liga, sept en C1). Bref, celui qui a également marqué à six reprises et délivré quatre passes décisives est au top.En refusionant avec Piqué, Gérard paraît également avoir troqué l'impulsivité de Végéta par la sérénité de San Goku au sein de son esprit. Évidemment, son côté chambreur à l'égard du Real Madrid (à la question «» , l'invité de l’émissionsur Movistar a récemment répondu : «» ) et de l' Espanyol Barcelone ( «» , a-t-il répliqué quand l'animateur lui a demandé son patrimoine financier ; «» , a-t-il encore ajouté lorsqu'il était sujet de penalty pour le rival) demeurent intacts. Mais sesmédiatiquement semblent plus drôles que méchantes, ce qui tranche avec le passé.Si certains pouvaient auparavant lui reprocher de diviser, Piqué prône désormais davantage l'unité. «, a-t-il par exemple réagi en conférence de presse, à la suite des chants anti- Espagne provenant de supporters catalans pendant la rencontre amicale entre la Catalogne et le Venezuela » Il y a quelques années, le trentenaire aurait-il proposé des propos identiques ou aurait-il préféré mettre en avant le comportement de cette frange indépendantiste ?À l'heure de retrouver Manchester United en quarts de finale aller de la coupe aux grandes oreilles, l'arrière central dessine donc une nouvelle image de lui. Celle d'un gars mature, heureux d'être toujours présent à un si haut niveau et qui a passé l'âge des embrouilles de bac à sable. S'il existait encore, le Piqué qui a joué chez lesentre 2004 et 2008 pourrait d'ailleurs être impressionné en observant celui d'aujourd'hui : malgré son mètre 94, ce dernier a énormément grandi.