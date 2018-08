Le réveil de Robail

Auteur d'un récital avec un doublé et une passe dé' la semaine passée face à Auxerre, Gaëtan Robail a confirmé qu'il n'était pas retourné à Valenciennes cet été pour faire le nombre. Le joueur prêté par le PSG a d'ailleurs très certainement l'envie de prolonger la fête dans le Nord dès ce vendredi à Bonal (20h) face à Sochaux.

Par Andrea Chazy

Propos de GR recueillis par La Voix du Nord

Un double petit pont un peu chanceux pour offrir un caviar à Laurent Dos Santos , un crochet du droit qui met le Mickaël Tacalfred sur les fesses suivi d'un plat du pied droit puis enfin un tir du gauche précis qui fait couler une larme sur le visage du gardien de l'AJ Auxerre . La Ligue 2 vient alors à peine de reprendre ses droits qu'en l'espace de 21 minutes de jeu, Gaëtan Robail a déjà mis l' AJA dans sa petite poche et validé son statut honorifique de joueur de cette 1journée de Domino's Ligue 2. Un coup de projecteur mérité pour le natif Saint-Pol-sur-Ternoise, pur produit du Pas-de-Calais, qui évolue en Ligue 2 depuis moins d'un an. Arrivé en prêt en janvier dernier en provenance du Paris-Saint-Germain, Robail avait déjà mis tout le monde d'accord en inscrivant sept buts en quatorze matchs et en réussissant surtout à remplacer Lebo Mothiba , rapatrié de force par le LOSC en fin de mercato hivernal. Alors, avant la reprise de la saison, déjà, Robail avait conscience que le temps de la confirmation pour lui était venu : «» Et si, justement, le moment pour Robail d'exploser était enfin arrivé ?Le milieu professionnel, Gaëtan Robail va en effet mettre plus de temps que les autres avant de pouvoir le toucher du bout de ses pieds. Après avoir quitté le centre de formation du RC Lens à 17 ans, celui qui aime s'exporter côté gauche ou juste derrière l'attaquant évolue à Arras d'abord en U19, avant de grimper les échelons en CFA2, puis en CFA.Dans la poule de la réserve du PSG , Robail tape dans l’œil de l'ancien coach de la réserve Laurent Huard , qui à l'été 2016, le fait venir pour renforcer son équipe réserve et «» . Gaëtan Robail signe alors son premier contrat professionnel, s'entraîne de temps à autre avec le PSG d' Unai Emery , et est un titulaire à part entière de l'équipe réserve dirigée par François Rodrigues. À l'été 2017, le Nordiste est envoyé en D2 belge, au Cercle Bruges, au bout de plusieurs semaines de négociations intenses avec... l'AS Monaco . La raison ? le Cercle Bruges étant un club satellite de l' ASM , Paris bloquait alors volontairement la prêt de Robail pour faire pression afin de récupérer Mbappé et Fabinho ...En Belgique , le milieu offensif droitier joue peu et décide de rompre son prêt. Il atterrit donc à VA, avec la réussite qu'on lui connaît même si tout n'a pas toujours été doux : «» .Face à Sochaux ce vendredi soir au stade Bonal, Gaëtan Robail a de grandes chances d'être titularisé sur l'aile gauche de l'attaque valenciennoise, en soutien de Mehdy Guezoui . Avec l'ambition d'enchaîner une nouvelle performance de haut vol, pour réussir à franchir le palier suivant dans quelques mois : «» À 24 ans, Gaëtan Robail a le droit de considérer cette étape comme un objectif raisonnable.