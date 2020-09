Les Corons, retour presque normal

Ils sont flics, infirmiers, commerçants, ferraillent à la SNCF ou dans les compagnies maritimes transmanche. Sur le papier, rien ne devrait les unir... Sauf le Racing. Ce jeudi, après six mois à ronger leur frein sans stade, les Turbulens (association de supporters sang et or) ont remis le cap vers Bollaert. Entre chants, chambrage, un peu de picole et un énorme plaisir de taper le Paris Saint-Germain, ce retour vers leur temple artésien avait tout d’une libération. Avec le masque en plus, of course.

« Il n’y avait plus l’échappatoire du foot »

Paris ou un autre, peu importe !

Le bus mieux que le stade

Par Florent Caffery, sur l’A26

Jean-François, J-F pour les intimes, a presque le ton autoritaire à l’avant du bus :Le car n’est pas encore parti de La Fabrik, repaire des Turbulens à Calais, que le juke-box à conneries est déjà lancé., se marre Fred, alias Coach. En l’espace de trois minutes, la quarantaine d’aficionados sang et or s’est engouffrée dans le bus scolaire, et quelquessont solidement amarrées aux sièges., lance Geoffrey, à la cantonade. Lui, comme tous ses potes de Bollaert, a dû poireauter depuis la mi-mars.Arrêt des championnats, arrêt des déplacements, arrêt des voyages en bus jusqu’au bassin minier tous les quinze jours..., poursuit Coach, employé de la SNCF.Seulement 5000 abonnés – ceux de la Marek, le kop lensois – étaient autorisés contre Paris. Qu’importe : la frustration était telle, au cœur de la pandémie et du confinement, que grimper à nouveau dans le bus dégouline de saveur.interroge Jean-François, le président des Turbulens (45 abonnés). Les piles ne sont pas HS, mais le mégaphone est légèrement rouillé après une demi-année au placard. Très vite, sans aucune hésitation ou presque, les chants défilent, le plafond du bus en est quitte pour quelques vibrations., abonde le président, qui tente du mieux qu’il le peut de faire respecter le port du masque., jure Fred.Après vingt minutes de route sur l’A26, les derniers de la troupe grimpent à bord. Geoffrey, 34 piges et barman du jour dans l’allée centrale du bus, abat sa carte de chambreur :Policier dans le civil, le père de famille renoue enfin avec sa bouffée d’oxygène. Ce qui lui manquait le plus ?Le confinement, il l’a vécuQuelques rangées derrière, lunettes de soleil sur le nez et T-shirt Lens Fans ajusté, Julien roule une clope avant l’arrêt pipi à mi-parcours.Sa dernière virée lensoise remonte à février, son ultime déplacement à janvier lors d’un nul à Guingamp :Infirmier urgentiste à l’hôpital de Calais, il s’est pris le confinement et la crise en pleine poire., explique-t-il. Et le foot, dans tout ça ?"Ce week-end, on va au stade."Au fond, peu importe que ce soit Paris ou une autre formation pour renouer avec Bollaert selon ce petit-fils de Casimir, grutier dans les mines de l’Artois :, embraye Geoffrey, pendant que son assistant buvette renverse un fond de whisky-coca sur le sol de bus.Il est sûrement à l’avant du bus où Quentin, la vingtaine et l’écharpe du Racing solidement nouée au cou, retrouve ses habits d’ambianceur sur un air de La Compagnie créole :Le bus suit, à l’unisson. Quelques semaines plus tôt, l’ultra a appris que son CDD au sein d’une compagnie de ferry transmanche (Calais-Douvres) était stoppé. Fichu Covid-19, qui va flanquer à la porte environ 130 autres de ses compères du personnel navigant :Reprendre la route du bassin minier dans ce contexte, il n’y a pas mieux pour rebooster un moral alors que quelques fumis sont craqués à l’aire de Rely., positive Quentin. Torche à la main devant quelques routiers circonspects, Jean-François a l’œil qui pétille :Aurait-il quand même pu être privé davantage de gradins ?Comme les 5000 privilégiés qui ont pu garnir l’antre artésien, et pousser les protégés de Franck Haise. Une heure avant le coup d’envoi, arrivée sur le parking de Bollaert. Coach est au taquet pour filer vers les escaliers défraîchis menant à la tribune. Ça se bouscule un peu, les stewards tentent tant bien que mal de faire respecter les distances de sécurité. Mais Fred se faufile et grimpe en Xercès, le kop étant fermé. Trois heures plus tard, Lens s’est imposé, ça s’est cassé la voix, le but d’Ignatius Ganago en a fait tomber plus d’un dans l’escalier, le moral est au beau fixe. Entre deux bouchées de frites raflées à la sortie du stade chez Sensas, le mastodonte de la frite sauce lensoise, Julien passe en mode débrief et savoure :Avec son douzième homme, hors du stade.