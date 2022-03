Rennes donne une nouvelle leçon à Lyon

Mené 3-0 à la pause, Lyon n'a pas pu éviter une nouvelle punition contre Rennes au Groupama Stadium (2-4). Comme à l'aller, les Gones ont subi la loi de l'équipe de Bruno Genesio, qui se pose provisoirement sur le podium et devance désormais l'OL de huit points.

Le jeu à la rennaise

La bête rouge et noir

Un nouveau récital offensif face à l'OL, et le Stade rennais grimpe provisoirement sur le podium de la Ligue1 !

Lyon (4-2-3-1) : Lopes - Dubois (Gusto, 46e), Mendes (Kadewere, 46e), Lukeba, Emerson - Caqueret, Ndombele (Da Silva, 79e) - Faivre, Paquetá (Aouar 79e), Toko Ekambi (Reine-Adélaïde, 78e) - Dembélé. Entraîneur : Peter Bosz.





Rennes (4-3-3) : Gomis - Traoré, Omari, Aguerd, Truffert (Meling, 77e) - Martin, Santamaria, Majer (Tait, 65e) - Bourigeaud, Laborde (Guirassy, 90e), Terrier (Doku, 65e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas, sauf peut-être quand ils sont espacés de quatre mois. Plus d'un trimestre après la punition reçue au Roazhon Park , Peter Bosz avait annoncé que Rennes allaitet que les Gones abordaient cette rencontre importante avec. Des paroles, mais pas d'actes, ou plutôt un nouveau naufrage (2-4) face à un Stade rennais déchaîné en première période. Signé Rennes, signé Bruno Genesio.Avec un jour de repos supplémentaire et le même onze que celui victorieux à Porto en milieu de semaine, l’OL aurait pu choisir de donner le tempo de la partie dans les premières minutes. Ce sont pourtant les Rennais, battus à Leicester jeudi soir et pouvant à nouveau compter sur Majer titulaire, qui ont pris les choses en main. Les Bretons ne se sont pas mis sur leur 31, ils ont fait ce qu’ils savent faire cette saison : prendre le contrôle du ballon, exercer un pressing intense sur l’adversaire et miser sur des mouvements collectifs à la fois travaillés et instinctifs. Les hommes de Genesio ont récolté les fruits de la domination avec deux buts coup sur coup dans le premier quart d’heure. Après une belle combinaison avec son copain Terrier, Laborde a lancé Bourigeaud qui a glissé le ballon sous Lopes pour lancer les hostilités. Les supporters lyonnais ont à peine eu le temps de râler qu’ils ont vu Santamaria sauter une mauvaise relance de Paquetá pour doubler la mise d’une frappe déviée par le BrésilienDépassés et sonnés, les Lyonnais ont tenté de sortir la tête de l’eau, sans parvenir à déstabiliser les Rouge et Noir, qui ont laissé Dembélé, Ndombele et Toko Ekambi allumer des mèches hors cadre. L’OL n’a même pas profité des quelques mésententes entre la défense rennaise et Gomis, qui s’est pris une soufflante par Aguerd et qui a vu son homologue rhodanien offrir le troisième but sur un plateau à son équipe. Déjà tout près de la cagade avec un ballon relâché quelques minutes plus tôt, Lopes a manqué sa relance pour Lukeba et permis à Majer de marquer dans la cage vide après un bon pressing de Laborde et un service de Bourigeaud. Au même moment, en novembre dernier, Rennes venait tout juste d'ouvrir le score.Comment faire pour renverser la table et retourner un SRFC en état de grâce ? La question a sans doute trotté dans l'esprit de Peter Bosz à la pause, et le technicien néerlandais a décidé de répondre avec un double changement au retour des vestiaires (Dubois et Mendes remplacés par Gusto et Kadewere). Mais le plan du patron des Gones a été contrarié par un nouveau bijou breton, signé cette fois Terrier, qui a décoché sa spéciale praline des 25 mètres pour nettoyer la lucarne de Lopes et éteindre les derniers espoirs lyonnais. Des Rennais cliniques (6 tirs, 5 cadrés, 4 buts) et une odeur de chaos dans l'air au Groupama Stadium, alors que Laborde et Majer ont eu les occasions de 5-0 dans la foulée.Au bord du gouffre, Lyon n'a pas baissé les bras, s'accrochant à un but contre son camp de Traoré après une tête croisée de Toko Ekambicomme on s'accroche aux branches pour ne pas tomber de la falaise. Un coup du sort qui n'a pas emballé une seconde période moins animée et beaucoup plus hachée. En manque d'inspiration, l'OL a abusé des longs ballons et tournés en rond pendant que Rennes a activé le mode gestion. Mais les Bretons ont joué à se faire peur, Gomis provoquant un penalty sur Dembélé et laissant l'attaquant lyonnais se faire justice lui-même. Un début de frayeur balayé par l'apathie des ouailles de Bosz, incapables de sonner la révolte et plus que jamais englués en milieu de tableau, à huit longueurs de la bande à Genesio, sur le podium en attendant Brest-Marseille. Une belle bête rouge et noir.