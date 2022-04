Le Red Star à vendre dans une petite annonce

LB

Belle antiquité à retaper !Entre des vinyles et des meubles anciens,, à acheter. C’est la petite annonce parue dansdu 26 avril. Ceest bien entendu le Red Star. Le rachat du club par le fonds d’investissement américain 777 Partners ne passe pas en tribune Rino Della Negra . Alors les supporters tentent eux-mêmes de trouver une alternative. S'ils mettent en avant dans l'annonce l’histoire du stade, du club, la future livraison d’un centre d’entraînement et d’un centre de formation, ils pointent également une condition : l’image du club devra être respectée. Sous peine de s’exposer à la gronde. Évidemment,. Si vous êtes plus intéressés par racheter un club de foot qu’une armoire style Louis XV, les supporters se proposent de transmettre votre candidature au club.Prochaine étape : le club à vendre aux puces de Saint-Ouen.