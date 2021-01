Le record du but le plus haut battu en Ecosse

It's official. Bevis Mugabi jumped higher than Cristiano Ronaldo for his winning goal @B_M321@Cristiano pic.twitter.com/veJPhGGaMF — Motherwell FC (@MotherwellFC) January 29, 2021

Surprise, surprise Motherwell !Cristiano Ronaldo va en avoir marre qu'on lui pique tous ses records. Après avoir déterré des buts de Josef Bican pour invalider son titre de recordman du nombre de buts marqués de l'histoire, CR7 vient de se faire chiper le record du but le plus haut. Il a été battu ce vendredi par Bevis Mugabi, défenseur central de Motherwell, lors de la victoire face à Ross County (1-2). Sur un corner de Jake Carroll , l'Ougandais a repris le ballon de la tête à 262 centimètres du sol, soit un saut de 75 centimètres, battant Ronaldo de sept centimètres. Une belle récompense honorifique pour Mugabi à l'occasion du neuvième but de sa carrière, quand on sait que Cristiano en compte 760.Entre David Martindale et désormais Bevis Mugabi, le football écossais n'a de cesse de nous surprendre.