Le record de spectateurs en D1 féminine va tomber pour OL-PSG

#D1F Le record de spectateurs en D1 va tomber ce samedi soir #OLPSG>> https://t.co/BB36NS6ujs — footofeminin (@footofeminin) April 12, 2019

Après les records d'affluence en Espagne et en Italie , il ne manquait plus que la France Le record du nombre de spectateurs assistant à un match de D1 féminine ne va pas être seulement battu dans l'Hexagone ce week-end. Il va être écrasé. Alors qu'un peu plus de 12 000 personnes s'étaient déplacées au Roudourou pour un Guingamp Lyon en 2011, 20 000 billets ont déjà été vendus pour le choc décisif entre Lyon et le PSG au Groupama Stadium, samedi (20h45).Mais l'OL n'est pas rassasié et vise encore plus haut, avec un objectif de 25 000 places occupées. Ce qui serait un record absolu pour le club rhodanien, qui avait accueilli 22 050 spectateurs lors d'un OL- PSG , déjà, en demi-finales de Ligue des champions en 2016.De quoi faire rougir certains clubs de Ligue 1.