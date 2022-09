Le record de la plus longue séance de tirs au but en France battu, en Dordogne

46 tirs au but ! ? Il a fallu ça pour départager le Javerlhac et Belvès, 2 clubs de @DistrictFoot24 , en coupe régionale. Peut-être un record au niveau @FFF ?https://t.co/qugDHnQ7zv@DordogneLibre revient sur une rencontre désormais historique https://t.co/tKSeOVJb8L — DL sports (@dlsports24) September 21, 2022

Les gardiens avaient-ils tous les deux une tendinite ?Le FC Javerlhacois et le FC Belvésois, deux clubs du District de la Dordogne, s'affrontaient le 11 septembre dans le cadre du deuxième tour de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Ayant accouché d'un score de parité (3-3) au terme des 90 minutes de temps réglementaire, la rencontre s'est prolongée jusqu'à la séance des tirs au but. Une séance de tirs au but qui dépasse les cinq penaltys initiaux par équipe, ce n’est pas très rare. Que certains joueurs aient à tirer deux fois, car tout le monde y est déjà passé une fois, c’est déjà plus rare. Mais devoir tenter trois fois sa chance, c’est quasiment du jamais-vu. C’est pourtant ce qui est arrivé à deux joueurs, un de Javerlhac et un de Belvès. Une séance qui aura mis 46 tentatives, soit plus de 35 minutes, à désigner son vainqueur (Belvès), comme le rapporte le quotidien départemental Dordogne libre Anthony Boulestier, joueur de Javerlhac et double buteur dans le jeu ce soir-là, s'est confié au média local à la fin du match :Il fallait donner de sa personne, pour avoir le droit d'accueillir le Sud Gironde FC ce week-end au troisième tour.