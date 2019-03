Le record d'affluence pour un match de Serie A féminine va être battu

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Nouveau record en vue.Après les records d'affluence en Coupe de la Reine (Espagne) fin janvier, c'est désormais vers l' Italie que tous les regards se tournent. La raison ? L'Allianz Stadium va accueillir la rencontre féminine entre la Juventus et la Fiorentina , comptant pour la 19journée de Serie A, dimanche. Une grande première pour l'antre des Turinois.Ce match va surtout être l'occasion de battre un record, puisque 26 000 places ont déjà été vendues et la Vieille Dame en attend encore 14 000 supplémentaires. Si les billets sont gratuits, cette rencontre va facilement dépasser la meilleure affluence pour du football féminin en Italie , le record étant de 14 000 lors d'une partie entre Verona et Francfort en 2008-2009.Une bonne nouvelle à quelques mois du Mondial féminin en France