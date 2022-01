Le récap des huitièmes de finale de la CAN

#CAN2021 Voici le tableau complet des 1/8 de finale Et ils seront tous à vivre en direct sur beIN SPORTS Quelles équipes vont se qualifier pour les quarts ? pic.twitter.com/RyofIkLOAc — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 21, 2022

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dehors les petits joueurs, c'est l'heure de passer aux choses sérieuses.Jusqu'au dernier jour des phases de poule, cette CAN 2021 aura réservé son lot de surprises : au revoir l'Algérie et la Sierra Leone , ticket composté pour la suite pour les Comores. Il est désormais temps d'enchaîner sur la phase finale de la compétition, qui débutera ce dimanche avec deux matchs de la partie haute du tableau : Burkina Faso-Gabon (17h) et Nigeria-Tunisie (20h).Lundi, Guinée-Gambie (17h) et Cameroun-Comores(20h) seront au programme, pour ouvrir la partie basse du tableau. Mardi, on retrouvera Sénégal-Cap Vert (17h) et Maroc-Malawi (20h), dont les vainqueurs affronteront ceux de dimanche. Enfin, mercredi, un alléchant Côte d'Ivoire-Égypte (17h) précédera Mali-Guinée équatoriale (20h), pour refermer ces huitièmes de finale.Sébastien Haller contre Mo Salah, on peut déjà prévoir le popcorn.