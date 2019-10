Le récap de la #SOFOOTLIGUE

Comme chaque lundi, voici le récap de la semaine de la toujours aussi sublime #SoFootLigue.

Le tableau d’honneur

Le pick en bois

Le golden pif

On se tient au jus ?

SO

Pour beaucoup, les semaines internationales sont faites pour se reposer et faire une petite détox du football. Mais ça, c'était avant la création de la SoFoot Ligue. Désormais, les semaines internationales sont surtout l'occasion d'aller chercher des points en pariant sur des petites nations du football. Alors si, vous aussi, vous voulez vibrer sur Saint-Marin ou Gibraltar, c'est par ici : http://fantasy.sofoot.com Et dire que certains se sont moqués de Franck Ribéry lorsqu'il avait prononcé cette phrase totalement folle : «» . Et pourtant, force est de constater que cet adage revisité s'est avéré puisquede la teamest le nouveau roi de la semaine. De là à dire que c'est l'ancien international français qui se cache derrière ce compte et qu'il profite de son temps libre durant la trêve internationale pour montrer sa science du prono il n'y a qu'un pas.Une semaine, un nouveau roi. Telle pourrait être la devise du classement général individuel tant le leader de celui-ci change de semaine en semaine. Et c'est au tour dede la teamd'accéder à la fonction suprême. Alors un petit conseil : profite bien de tes pouvoirs, car dans une semaine, tu redeviens un simple sous-fifre.Le changement de direction, eux, ça les fait bien rire. Il faut dire que lescontinuent de régner sur le classement général par équipes. Comme quoi, ça aide de faire passer une loi selon laquelle le gouvernement ne peut pas être renversé durant toute la saison. Cela s'appelle une dictature, mais tactiquement, c'est bien joué.Le problème avec les semaines internationales, c'est qu'il y a moins de matchs disponibles. Pire, il peut même y avoir une seule rencontre sur laquelle parier. Et c'est ainsi que 1049 d'entre vous ont dû improviser sur la Ligue 2 en pariant sur Orléans face à Lens. Un raté qui vous rapporte tout de même 5 points. Un moindre mal.Quatre matchs, quatre victoires. Tel était le bilan de l'Angleterre dans ses qualifs à l'Euro 2020. Pourtant, cela n'a pas empêché 136 d'entre vous de miser sur la Tchéquie. Bien vu, puisque les Tchèques se sont imposés 2-1, et vous, vous avez récupéré 90 points. Et pourtant, avant ce match, vous n'aviez jamais entendu parler de votre nouveau héros Zdeněk Ondrasek. C'est ça aussi, la beauté de la SoFoot Ligue.