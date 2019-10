Le récap de la #SOFOOTLIGUE

Comme chaque lundi, voici le récap de la semaine de la toujours aussi sublime #SoFootLigue.

Le tableau d’honneur

Le pick en bois

Le golden pif

On se tient au jus ?

SO

Comme chaque lundi matin à la machine à café, vous avez refait le week-end footballistique avec vos collègues. Et comme à chaque fois, vous avez fanfaronné : «» Alors même que vous ne pouvez pas citer plus de trois joueurs de l’effectif deset des Picards. Si vous voulez faire taire les critiques qui disent que c’est plus facile de faire des pronostics le lendemain des matchs, vous n’avez qu’à rejoindre la SoFoot Ligue et ainsi prouver votre talent. Pour cela rien de plus simple, il suffit de s’inscrire ici : http://fantasy.sofoot.com Si la semaine a été mitigée pour Karim Benzema, avec un match nul en Ligue des champions contre Bruges (2-2) et une victoire, avec un pion, contre Grenade (4-2), elle s’est bien mieux passée pour son équipe de SoFoot Ligue. La preuve,, de la team, est le roi de la semaine avec 565 points. Et pourtant, il a commencé sa semaine le mercredi. Costaud.Le roi est mort, vive le roi ! Leader du classement général individuel la semaine dernière, Volvicpeche s’est fait piquer sa place pardu. Après c’est bien connu, l’alcool c’est de l’eau. Et ça peut aider à tenter quelques coups de folie qui s’avèrent payants.Décidément, lesn’ont jamais porté aussi bien leur nom puisque pour la deuxième semaine consécutive, ils dominent le classement général par équipes. En revanche, les Invaincus, troisièmes, font clairement de la publicité mensongère.Une Inter encore invaincue. Un Barça en difficulté avec un Lionel Messi incertain. Il n’en fallait pas plus pour que 347 personnes mettent une option sur les Italiens. 347 personnes qui avaient le sourire lors de l’ouverture du score de Lautaro Martínez. Avant de le perdre sur un doublé de Luis Suárez. Dommage, le pick était bon.Quasiment un an que Manchester City n’avait pas perdu à domicile. Pourtant, 39 d’entre vous se sont quand même dit que c’était une bonne idée de miser sur Wolverhampton. Et le pire, c’est qu’ils ont eu raison puisque les loups anglais se sont imposés 2-0. Conclusion, ils sont bien plus costauds que ceux dequi se font tous fumer un par un.Tu pourras suivre au quotidien les infos, les récaps et autres vannes sur le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum En cas de bugs ou de soucis techniques, tu peux envoyer un petit mail à