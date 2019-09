Le récap de la #SOFOOTLIGUE

Comme chaque lundi, voici le récap de la semaine de la toujours aussi sublime #SoFootLigue.

Le tableau d’honneur

Le pick en bois

Le golden pif

Il faut s’y faire à l’idée : l’été est définitivement terminé. À moins que vous habitiez dans les Caraïbes, cela signifie que les barbecues en débardeur avec une bière fraîche à la main sont terminés. Et il est bientôt temps de les remplacer par des soirées raclettes. Vu que vos week-ends vont de plus en plus ressembler à des journées assises sur le canapé sous un plaid à mater des matchs de football en bois, autant en profiter pour vibrer devant votre écran de télévision. Pour cela rien de plus simple, il n’y a qu’à venir rejoindre la famille SoFoot Ligue ici : http://fantasy.sofoot.com Qui dit deux journées de championnats européens en une semaine, dit deux fois plus de chance de gagner des points sur notre bonne vieille Ligue 1. Et ça,de la teaml’a très bien compris en profitant des victoires de Reims et de Saint-Étienne pour devenir le roi de la semaine. Ça vaut un bien un petit pichet de cidre pour fêter ça.L’avantage de boire de l’eau, c’est que cela évite de faire ses picks avec quelques grammes d’alcool dans le sang. Pas étonnant donc de voirde la teamprendre la tête du classement général individuel. Et pourtant, tout le monde sait que la Volvic Fraise est bien meilleure.Coup de tonnerre sur le classement général par équipes. Leaders depuis la première semaine, lesdégagent du trône de fer pour laisser la place aux. Une équipe qui va devoir prouver la véracité de son nom en repoussant les ennemis à coups de golden pif.C’est peu dire que Monaco était en galère avant de recevoir l’OGC Nice avec aucune victoire au compteur. Tout le contraire des Aiglons qui volaient vers les premières places. Résultat, vous êtes 749 à avoir choisi de miser sur Nice. Raté puisque Monaco s’impose 3-1 avec un doublé d’Aleksandr Golovin. Et vous, vous n’avez récolté que 5 petits points. De toute façon, vous avez toujours préféré Tatiana dans la famille Golovin.Plus d’un an que le PSG n’avait pas perdu un match en Ligue 1. Une série folle qui n’a pas empêché 42 d’entre vous de miser sur le Stade de Reims. En même temps, est-ce vraiment une surprise de voir une équipe avec Layvin Kurzawa, Loic Mbe Soh, Eric Maxim Choupo-Moting et Leandro Paredes s’incliner face à l’immense Xavier Chavalerin ?Tu pourras suivre au quotidien les infos, les récaps et autres vannes sur le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum En cas de bugs ou de soucis techniques, tu peux envoyer un petit mail à