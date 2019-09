Le récap de la #SOFOOTLIGUE

Comme chaque lundi, voici le récap de la semaine de la toujours aussi sublime #SoFootLigue.

1

Le tableau d’honneur

Le pick en bois

Le golden pif

Les nouveautés

On se tient au jus ?

Chaque matin depuis 20 ans toujours les mêmes gestes. D’abord le pied gauche au sol, toujours. Puis la jambe droite. Et puis un passage aux toilettes, toujours. Si Zinédine Zidane a cassé sa routine en passant chez, alors vous aussi vous avez le droit de changer vos habitudes matinales. Faîtes comme ceux qui jouent à la SoFoot Ligue et prenez votre portable dès votre réveil pour regarder votre score de la veille au soir. C’est ici que ça se passe : http://fantasy.sofoot.com Et non, Laurent Blanc ne profite pas de son temps libre uniquement pour jouer au golf. Il passe aussi quelques soirées sur la SoFootLigue. Et visiblement il connaît toujours autant le football. La preuve puisquede laa régné sur la semaine. Avec pas moins de 3 golden pif en sept jours. Costaud. N’oubliez pas de le rajouter sur votre, ça pourra vous aider à retrouver un job.Alors que le RC Lens galère en Ligue 2 depuis plusieurs années maintenant, certains Lensois arrivent tout de même à réussir de grandes choses. À l’image du Raphaël Varane de la SoFoot Ligue :(RCL TEAM), qui est tout simplement le nouveau leader du classement général individuel. Le RC Lens connaît désormais l’exemple à suivre.Le temps passe et passe et passe et rien a changé pour le classement général par équipes, toujours dominé par les. Probablement ceux qui étaient sur la pelouse du Parc des Princes pour y affronter le PSG en Ligue des Champions.Qui dit lundi, dit choix limité. Résultat, vous êtes 607 à avoir foncé tête baissé sur le Torino qui accueillait Lecce. Un pari a priori sûr entre une équipe qui compte 6 points en deux matchs face à une équipe qui en comptait zéro. Sauf que tout ne s’est pas passé comme prévu et vous n’avez récupéré que 5 petits points. Un moindre mal. Alors qu’il fallait juste faire confiance à Ibrahimović qui a zlatané Kansas City.24. Comme le nombre de matchs de Ligue Europa qui ont eu lieu ce jeudi. 71. Comme le nombre de connaisseurs qui ont été chercher une victoire du F91 Dudelange sur la pelouse de l’APOEL Nicosie. 115. Comme le nombre de points qu’ils ont remporté. Ah bah c’est sûr que lorsque ce n’est plus l’OL en face ça devient vite compliqué pour les Chypriotes.Jouer à la SoFoot Ligue c’est bien. Transformer cet amusement en gain financier, c’est encore mieux. Et c’est ce qui va arriver dès le mois de septembre puisquea décidé de récompenser les meilleurs d’entre vous en offrant 100€ deau leader du classement général individuel. 50 pour le second et 20 pour le troisième. Mais aussi 100€ à distribuer aux dix membres de l’équipe qui domine le classement général par équipes. Pour les joueurs largués au classement, rassurez-vous, un membre de la SoFoot Ligue tiré au sort remportera unde 30€. L’occasion, ensuite, de profiter de votre don des paris pour mettre un peu de beurre dans vos épinards. Ou plutôt du caviar sur vos blinis.Tu pourras suivre au quotidien les infos, les récaps et autres vannes sur le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum En cas de bugs ou de soucis techniques, tu peux envoyer un petit mail à