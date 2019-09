Le récap de la #SOFOOTLIGUE

Comme chaque lundi, voici le récap de la semaine de la toujours aussi sublime #SoFootLigue.

Le tableau d’honneur

Le pick en bois

Le golden pif

On se tient au jus ?

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tu regardes le football mais tu ne joues pas à la SoFoot Ligue ? Allô ! Non mais, allô quoi ! Car oui, si l’immense Nabilla Benattia ne comprenait pas comment une fille ne pouvait pas avoir du shampoing sur elle, nous, nous ne comprenons pas comment vous pouvez regarder des matchs de foot sans la pression de savoir si votre pick de la journée va être unou un golden pif. Heureusement qu’il n’est pas encore trop tard pour nous rejoindre. Il faut seulement cliquer ici : http://fantasy.sofoot.com Bengun, Bengun’ner, Put your loving hand out darling. À l’image de Madcon qui a régné sur l’année 2007 avec son titre. L’amide la teama roulé sur la semaine de la SoFoot Ligue. Il faut dire que ça aider d’aller chercher la victoire de Norwich face à Manchester City.Le retour du roi. Tel un Alain Juppé à la mairie de Bordeaux,de lan’a pas quitté son trône très longtemps. Le temps de se refaire une santé pendant une semaine et de reprendre ses bonnes habitudes en tête du classement individuel. Mais attention, son pote Kit Fisteur pointe à la seconde place. Et il compte bien gagner les prochaines élections.Avec 67 ans de règne, Elizabeth II est au sommet du classement des monarques en activité. Il se murmure que les, qui n’ont pas quitté la première place du classement par équipes depuis le début de la saison 3, comptent bien dépasser cette barre des 67 semaines.Battu 5-0 et 3-1 par le Brésil en Copa América, le Pérou semblait bien parti pour prendre le même tarif face auxen amical. C’est en tout cas ce que 667 d’entre vous se sont dit. Sauf que tout ne s’est pas passé comme prévu et les Péruviens se sont imposés 1-0. Et dire que certains avaient mis un réveil à 5h du matin pour assister à ce match. Tout ça pour un 0 pointé.Il faut être légèrement timbré pour parier sur une défaite de Manchester City en Premier League. Voir même complètement taré si l’adversaire en face est un promu qui répond au nom de Norwich City. Pourtant, 9 d’entre vous ont vu leur folie être récompensé par 135 points. Ferme la porte, t'as la Pukki dans l'sas.Tu pourras suivre au quotidien les infos, les récaps et autres vannes sur le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum En cas de bugs ou de soucis techniques, tu peux envoyer un petit mail à