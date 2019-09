Le récap de la #SOFOOTLIGUE

Comme chaque lundi, voici le récap de la semaine de la toujours aussi sublime #SoFootLigue.

Le tableau d’honneur

Le pick en bois

Le golden pif

On se tient au jus ?

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vous avez envie de vibrer devant Chypre-Kazakhstan sur un streaming sud-coréen ? Envie d’appeler votre fils Arijan du nom du buteur de la Macédoine du nord face à Israël ? Envie de lâcher un énormesur un pion du biélorusse Maksim Skavysh dans les arrêts de jeu de la rencontre ? Pour cela rien de plus simple, vous n’avez qu’à rejoindre cette belle famille qu’est la SoFoot Ligue : http://fantasy.sofoot.com Si le chanteur Pitbull fait de moins en moins parler de lui - ce qui, entre nous, est une tristesse absolue -,de la team, lui, est au top desde la semaine. Une place obtenue grâce aux belles ventes de son Liechtenstein vendu à 135 exemplaires après son match nul inespéré en Grèce.Ce qui devait arriver, arriva. Leader du classement général individuel depuis le début de la compétition,a chuté de son trône. La faute à des choix osés et contestés. Et c’estde laqui en profite pour prendre le pouvoir. La bête du Gemoman.S’il y a eu du changement en tête du classement général individuel, celui par équipes n’a pas bougé avec lesqui dominent toujours le. Attention tout de même à la chute car les Galactiques du Real Madrid aussi se pensaient invincibles après leurs 3 Ligues des Champions remportées consécutivement.13 matchs à domicile : 11 victoires, 2 matchs nuls, 41 buts marqués. Les chiffres parlent pour eux, Los Angeles FC est injouable dans son jardin cette saison en MLS. Résultat, vous êtes 374 à vous être couchés sereins avant la rencontre entre Los Angeles FC et Minnesota. Sauf que vous êtes aussi 374 à vous être levés avec la gueule de bois en voyant que LA s’est incliné 2-0.5 ans que le Liechtenstein n’avait pas remporté le moindre point à l’extérieur lors d’un match officiel. C’est long. Mais cela n’a pas effrayé 79 fous et folles d’entre vous qui n’ont pas hésité à miser sur le Liechtenstein en déplacement en Grèce. Une folie qui leur a permis de remporter 135 points grâce à un pion de Dennis Salanovic. Le meilleur Dennis de l’histoire, loin devant Dennis Bergkamp.Tu pourras suivre au quotidien les infos, les récaps et autres vannes sur le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum En cas de bugs ou de soucis techniques, tu peux envoyer un petit mail à