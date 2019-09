Le récap de la #SOFOOTLIGUE

Comme chaque lundi, voici le récap de la semaine de la toujours aussi sublime #SoFootLigue.

Le tableau d’honneur

Le pick en bois

Le golden pif

On se tient au jus ?

La rentrée des classes a débuté ce matin pour la majorité des élèves de France. Et comme chaque année, cette nouvelle fait le tour des JT. Ce qui vous fait doucement rire puisque pour vous, la rentrée a eu lieu il y a déjà un mois lorsque la saison 3 de la SoFoot Ligue a été lancée. Pour ceux qui ont attendu la rentrée officielle avant de se remettre au boulot, vous pouvez toujours rejoindre cette belle famille ici : http://fantasy.sofoot.com Qui a dit que la hype du football féminin était terminée avec la fin de la Coupe du Monde ? Certainement pasde la team Bûcherons qui est le grand maître de la semaine. Une première place obtenue grâce aux cartons des Pays-Bas et de l’Allemagne pour enquiller les points et obtenir la couronne de la semaine. Prenez-ça les haters.Lui, le football féminin il s’en moque. Il faut dire que, et son équipe toujours interdite aux moins de 18 ans Fist Team, n’a pas besoin de ces paris cadeaux pour régner sur la SoFoot Ligue. Non, lui préfère allez chercher une victoire de Nantes et un match nul de Villarreal face au Real Madrid. Mais attention, le prince gemoman vient de gagner 219 places pour se placer comme le nouveau dauphin du roi. Un coup de couteau dans le dos est si vite arrivé.Et si cette SoFoot Ligue était une dictature avec un roi qui ne bouge pas de son trône ? Et une famille qui impose sa loi aux autres ? Cette famille, c’est celles desqui continuent de régner sur le classement général par équipes. Il y a peut-être des joueurs à aller chercher Monsieur Florentino Pérez.2 victoires en 2 matchs, un jeu léché, des buts à la pelle. C’est peu dire que l’Olympique Lyonnais a réussi un début de championnat parfait. Sauf que l’OL reste l’OL et vous êtes 1082 à l’avoir oublié en pariant sur les potes de Memphis Depay à Montpellier. Bah ça fait 0 point. Comme le niveau de Mawel Cornet.Que la seule personne à avoir parié sur Rio Ave sur la pelouse du Sporting Portugal se dénonce. D’autant plus que tout le monde sait que c’est Sebastián Coates, qui a provoqué trois penaltys dans la rencontre, qui a parié contre son équipe et qui voulait vraiment remporté ces 105 points.Tu pourras suivre au quotidien les infos, les récaps et autres vannes sur le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum En cas de bugs ou de soucis techniques, tu peux envoyer un petit mail à