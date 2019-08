Le récap de la #SOFOOTLIGUE

Comme chaque lundi, voici le récap de la semaine de la toujours aussi sublime #SoFootLigue.

Le tableau d’honneur

Le pick en bois

Le golden pif

Les nouveautés

On se tient au jus ?

La saison 3 est sortie depuis quelques semaines maintenant. Tout le monde en parle autour de vous. Au café, dans les transports, au boulot, partout. Vous vous sentez un peu bête de ne pas être encore tombé dedans. Et vous vous dîtes qu’il est peut-être trop tard de s’y mettre alors que vous êtes passé à côté des deux premières saisons. La Casa de Papel ? Non, la SoFoot Ligue. Et rassurez-vous, vous pouvez toujours rejoindre cette belle aventure en cliquant ici : http://fantasy.sofoot.com Le plus important ce n’est pas la chute, c’est de se relever. Et ça,de l’équipe Caverne FC l’a très bien compris. Après des premiers jours difficiles, il a retroussé ses manches et analysé parfaitement les rouages de la SoFoot Ligue pour devenir le grand maître de la semaine. Une performance obtenue en grande partie grâce aux 100 points récoltés sur la victoire du VVV Venlo sur la pelouse de Utrecht. Et il en fallait du courage pour parier contre l’équipe de Jean-Christophe Bahebeck.Déjà en tête du classement général la semaine dernière,, et son équipe interdite aux moins de 18 ans Fist Team, est toujours bien assis sur son trône. Mais attention à ne pas reproduire une seconde semaine consécutive avec si peu de points remportés. Au risque d’abandonner la couronne à quelqu’un d’autre. À moins d’utiliser les dragons de Daenerys Targaryen pour se défendre.Au classement général par équipes, ce sont lesqui prennent les commandes. Tout le contraire des Galactiques du Real Madrid donc. Comme quoi, les imitations sont parfois mieux réussis que les originaux.Est-ce la présence de Lacina Traoré et de Billel Omrani en attaque ? Ou alors un pronostic balancé par un expert roumain sur? Une chose est sûre vous êtes 708 à avoir miser sur le CFR Cluj face au Slavia Prague en barrages de Ligue des Champions. Et vous êtes 708 à avoir compris que Cluj n’a plus rien à voir avec l’équipe de 2008 qui s’était imposée au Stadio Olimpico face à la Roma. Conseil : vivre avec son temps et oublier le passé. Sinon, vous risquerez de mettre gagnant le Stade de Reims à chaque match de Ligue 1.C’est bien connu, les débuts de saison réservent toujours quelques surprises. Et si Tottenham sort d’une saison terminée à la quatrième place de Premier League et d’une finale de Ligue des Champions, cela ne les interdit pas de s’incliner contre Newcastle à domicile. Et ce malgré la présence de Moussa Sissoko sur le pré. Et une chose est sûre, vous avez eu raison puisque Newcastle s’est imposé et 36 d’entre vous ont récupéré 115 points dans la bataille.Les habitués attendent cela avec impatience, les nouveaux vont les découvrir. Quoi ? Les divisions bien entendu. Le principe est simple : chaque mois est considéré comme une saison. Et à la fin de chaque moi, nous faisons les comptes. Les meilleures équipes grimpent en division supérieure et les moins bonnes sont relégués. Les points étant, bien entendu, remis à zéro à la fin de chaque saison. Succès oblige, désormais il n’y a plus 5 mais 7 divisions. L’occasion de faire encore mieux que Chambly.Tu pourras suivre au quotidien les infos, les récaps et autres vannes sur le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum En cas de bugs ou de soucis techniques, tu peux envoyer un petit mail à