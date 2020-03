Le récap de la #SOFOOTLIGUE

Le tableau d’honneur

Le golden pif

Le pick en bois

On se tient au jus ?

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vous êtes hypocondriaques et vous vous demandez où vous devez aller vous réfugier pour éviter l’épidémie du Coronavirus ? Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de vous intéresser au football et voir où les matchs sont annulés ou joués à huis clos en raison du virus. Et grâce à vos connaissances sur le Coronavirus vous pourrez même rouler sur la SoFoot Ligue en ne tombant pas dans le piège de parier sur des matchs en Italie ou en Suisse. Pour utiliser vos connaissances en SVT et mettre une leçon à tout le monde, c’est par ici que ça se passe : http://fantasy.sofoot.com Vous vous demandez ce que fout Lazar Marković depuis son départ du Sporting Portugal, après être passé par le Benfica Lisbonne et Liverpool ? Et bien il va bien merci pour lui. Et il regarde toujours du football puisqueest le nouveau roi de la semaine.Il est de retour. Sauf que contrairement à Grégory Coupet il n’est pas revenu pour se trouer. Non,decompte bien garder sa place de leader du classement général individuel.Alors oui, laest toujours en tête du classement général par équipes. Mais l’essentiel est ailleurs puisque les seizièmes de finale du Grand Tournoi ont débuté. Et la BrigadeSud est bien partie pour écraser le FC Débile. Une équipe sponsorisée par la génération 87.Le Celtic Glasgow a beau avoir l’immense Odsonne Édouard dans ses rangs, cela ne lui interdit pas de perdre certaines rencontres. Et ça, 100 d’entre vous l’ont bien compris en pariant sur la victoire de Copenhague. Bien vu.S’il y a bien une équipe qui peut créer la surprise en Ligue des Champions et faire déjouer tous les pronostics, c’est bien l’Olympique Lyonnais. Et ça, 844 d’entre vous l’ont oublié en pariant sur la Juventus. Ça mérite un tweet de Jean-Michel Aulas à chacun d’entre vous.Vous pourrez suivre au quotidien les infos, les récaps et autres vannes sur le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum En cas de bugs ou de soucis techniques, tu peux envoyer un petit mail à