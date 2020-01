Le récap de la #SOFOOTLIGUE

Le tableau d’honneur

Qui dit fin janvier, dit période de soldes. L’occasion pour vous de donner un petit coup de neuf à votre dressing. Sauf que comme chaque année c’est la même chose : vous tentez de vous frayer un chemin parmi les centaines de personnes pour trouver quelques articles à essayer. Vous faîtes la queue aux cabines d’essayage. Puis aux caisses. Pour finalement vous rendre compte que ce que vous avez sélectionné n’était pas en solde. Et que vous auriez donc pu attendre deux semaines ou venir deux semaines plus tôt. Le prix aurait été le même. Le temps perdu aurait, en revanche, été bien différent. Sachant cela, vous pouvez rester chez vous après votre travail pour analyser les matchs de football de la soirée. Et tenter de dénicher la belle surprise du soir. Avant de venir la placer ici afin de briller en société : http://fantasy.sofoot.com 12 défaites consécutives toutes compétitions confondues. Tel est le bilan du Téfécé après son dernier revers en date à Lyon (3-0). Président de Toulouse, Olivier Sadran ne sait plus quoi faire pour remobiliser ses troupes. Pourquoi pas tenter un coup de poker en nommantsur le banc. Ce sera au moins l’assurance d’avoir quelqu’un qui connaît le ballon et qui a la baraka comme le prouve sa place de leader de la semaine.Sinon, le Téfécé pourra toujours s’attacher les services de ce redoutable attaquantqui continue d’écraser le classement général individuel. Sauf que vu le classement de son équipe,, il va falloir sortir le chéquier pour le motiver à accepter ce challenge.Au niveau du classement général par équipes, rien ne change puisque lessont toujours en tête. Sauf que cela n’importe plus grand monde puisque le Grand Tournoi a débuté depuis une semaine maintenant. Et si les Invincibles trônent en tête de leur poule - suivi de très près par la surprise venue de D5 Quart D -, c’est bienqui a réalisé le plus de points jusque-là. Mais la compétition est encore longue.Et oui, la Coupe d’Espagne aussi a le droit à son lot de surprises. Et ça, 59 d’entre vous ne l’ont pas oublié en pariant sur la victoire de Cultural Leonesa face à l’Atlético. Et sinon, il arrive quand Edinson Cavani ?L’Atalanta et son attaque de folie qui reçoit la SPAL. Un cadeau ? C’est ce qu’ont cru 929 d’entre vous qui se sont finalement pris les pieds dans le tapis avec la défaite de l’équipe de Bergame (1-2). Et dire que cinq jours plus tard l’Atalanta rapportait 53 points après sa victoire au Torino.Tu pourras suivre au quotidien les infos, les récaps et autres vannes sur le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum En cas de bugs ou de soucis techniques, tu peux envoyer un petit mail à