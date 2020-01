Le récap de la #SOFOOTLIGUE

Le tableau d’honneur

Le golden pif

Le pick en bois

On se tient au jus ?

SO

Il existe deux types de personnes : les rancunières et celles qui ont pardonné aux Allemands. Et fort heureusement, la majeure partie de la France fait partie de la seconde catégorie. Il existe même des personnes (oui, oui) qui sont amoureux du pays d’Angela Merkel. Que ce soit en raison d’un erasmus de six mois à Berlin ou alors d’un amour inconditionnel pour la bière et les bretzels. Et pour eux, il n’existe qu’un seul et unique championnat de football : la Bundesliga. Or, ce championnat de fainéants fait une énorme pause durant l’hiver. Au grand désarroi des mordus de ballon rond qui sont en manque d’adrénaline. Pour cela, rien de mieux que de rejoindre la SoFoot Ligue. Vous pourriez même apprécié un match de Ligue 2 ça se trouve. Et c’est ici que ça se passe : http://fantasy.sofoot.com Pour certains, la SoFoot Ligue ne mérite d’être vécu qu’en prenant des risques. Et si sur la durée c’est compliqué de s’imposer avec cette stratégie, il est tout de même possible de faire quelques coups d’éclats. Et c’est notamment le cas dede laqui devient le nouveau roi de la semaine. De quoi avoir la patate durant les 7 prochains jours.Lui, il n’est pas dans le risque mais dans la gestion. Et cela lui réussit plutôt bien puisque l’amidetrône toujours en tête du classement général individuel. Encore quelques semaines et plus personnes ne se rappellera de Brice de Nice. Place à Mibro de Brest. En revanche, il aurait fallu bosser la rime. Il va donc falloir songer à un déménagement à Örebro en Suède.Rangez vos Barça-Real Madrid ! Le vrai duel de la saison est celui entre les Invincibles et la BrigadeSud qui se tirent la bourre en tête du classement général par équipes. Loin, très loin des autres concurrents. Et pour le moment, ce sont toujours lesqui sont sur la première marche du podium. Mais la saison est encore longue. Et le mercato n’est pas encore terminé.Tout le monde le sait : à chaque tour de coupe il y a une surprise. La difficulté étant de la trouver. Et 3 d’entre vous sont visiblement meilleurs enquêteurs que d’autres puisqu’ils n’ont pas hésité à jouer la victoire de Badalona contre Getafe. Autant vous dire qu’il ne faut pas jouer contre eux au Cluedo.Il est vrai qu’il était difficile de prévoir un but de Kevin Strootman. Mais ce n’est pas une raison pour excuser les 319 d’entre vous qui ont posé leurs espoirs sur le Stade Rennais. Une faute de goût qui leur rapporte un 0 pointé.Tu pourras suivre au quotidien les infos, les récaps et autres vannes sur le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum En cas de bugs ou de soucis techniques, tu peux envoyer un petit mail à