Le récap de la #SOFOOTLIGUE

2019 est désormais derrière nous. Place à 2020. Et comme à chaque début d’année, vous avez fait une liste des résolutions que vous n’allez jamais réussir à tenir comme arrêter l’alcool, la cigarette ou manger sainement. En revanche, il y a une résolution que vous pouvez encore tenir, c’est se faire un nouveau groupe d’ami(e)s. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de vous inscrire à la SoFoot Ligue et de rejoindre cette belle famille : http://fantasy.sofoot.com En voilà un qui s’est regardé dans le miroir au 1janvier en se motivant à la Vincent Cassel dansou encore à la Junior Bevil dans. Et visiblement cela a fonctionné pourde lapuisqu’il est le nouveau roi de la semaine. Et pourtant, il n’a pas Yul Brenner comme protecteur.Si le Stade Rennais a porté haut le drapeau de la Bretagne en 2019 en remportant notamment la Coupe de France,deest en train de prendre le relais pour l’année 2020 en trônant encore et toujours en tête du classement individuel général.Ils sont de RE-TOUR ! Sauf que contrairement à Grégory Coupet, ils n’ont pas fait de cagades dans la foulée. Eux ? Ce sont lesqui récupèrent la tête du classement général par équipes au dépend de la BrigadeSud. Mais ces derniers peuvent se consoler avec l’étoile de la meilleure équipe du mois de décembre.C’est bien connu, les 32de finale de Coupe de France sont toujours l’occasion d’assister à des grosses surprises. Et ça, 27 personnes d’entre vous ne l’ont pas oublié en allant chercher la victoire de la Js Saint-Pierroise (R1 de la Réunion) sur la pelouse de Niort. Un coup de folie qui leur rapporte 148 points. Comme l’écart de température entre la Réunion et les Deux-Sèvres au mois de janvier.C’est bien connu, les 32de finale de Coupe de France sont toujours l’occasion d’assister à des grosses surprises. Et ça, 263 personnes d’entre vous l’ont oublié en pariant sur Le Mans face à Bordeaux. Raté puisque les Bordelais ont même gagné avec 2 buts d’écart pour la première fois depuis 2011 en Coupe de France.Tu pourras suivre au quotidien les infos, les récaps et autres vannes sur le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum En cas de bugs ou de soucis techniques, tu peux envoyer un petit mail à