Le récap de la #SOFOOTLIGUE

Qui dit périodes de fêtes, dit alcool qui coule à flots. Problème, un taux d’alcoolémie élevé vous fait parfois faire n’importe quoi. Ou dire n’importe quoi. Comme par exemple : «» . Ou encore : «» Autant de phrases qu’il ne vaudrait mieux pas mettre à exécution en mettant un billet au tabac du coin. En revanche, vous pouvez toujours suivre votre instinct d’alcoolique sur la SoFoot Ligue. C’est gratuit et le seul risque est d’être la risée de vos potes. Allez, c’est par ici que ça se passe : http://fantasy.sofoot.com C’est probablement en assistant à un concert de Bruel où les fans hurlaient «» qu’il a choisi son pseudo :. Et contrairement au chanteur, il ne bluffe pas au moment de faire ses picks qui lui ont permis d’être le nouveau roi de la semaine. Et c’est laqui lui dit merci.Il vient de loin, et vu son teint, il doit faire les choses bien. Mais qui peut le stopper ? Que l’amise calme, il vient decomme son équipe le laisse supposer. Et pour atteindre le niveau deil va devoir passer encore quelques semaines au sommet du classement individuel général.C’est un cataclysme ! C’est une tempête ! C’est évènement ! Que dis-je, c’est un évènement ? C’est un bouleversement ! Et oui, lesne sont plus les leaders du classement général par équipes. Une place qui est désormais occupée par laqui a bien fait de mettre de côté les fêtes de fin d’année pour se consacrer sur la compétition.Il existe deux types de pronostiqueurs. Ceux qui posent au feeling. Et ceux qui étudient. Et les 37 qui ont parié sur Southampton à Chelsea font clairement partie de la seconde catégorie. 37 personnes qui ont vu que Chelsea galère à domicile cette saison pendant que Southampton cartonne à l’extérieur. Une étude profonde qui rapporte 100 points.Le problème avec les vacances de Noël c’est qu’il n’y a que très peu de matchs disponibles. À l’image du lundi 23 décembre où seules trois rencontres étaient au programme. Dont un Blackburn-Wigan dont 1280 d’entre vous ont misé sur les locaux. Sauf que cela a fini sur un bon vieux 0-0 des familles qui ne vous rapporte que 9 petits points. La prochaine fois, pensez-y : tenter le championnat turc. Au moins il y a des buts.Tu pourras suivre au quotidien les infos, les récaps et autres vannes sur le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum En cas de bugs ou de soucis techniques, tu peux envoyer un petit mail à