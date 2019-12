Le récap de la #SOFOOTLIGUE

Le tableau d’honneur

Janvier arrive et votre première ligue MPG s’est terminée. Résultat, vous en avez recommencé une il y a une semaine avec vos potes. Avec à la clé une tournée à payer pour le dernier. Et si vous étiez sereins à la fin de votre mercato, vous l’êtes beaucoup moins depuis que vos 150 millions sur le duo Depay - Reine-Adelaïde sont partis en fumée. En même temps que vos espoirs de titre puisqu’il ne vous reste plus que Efthýmis Kouloúris et Loïs Diony en pointe. Heureusement, vous pouvez toujours vous rabattre sur une compétition où les blessés n’ont que très peu d’importance : la SoFoot League. Et c’est ici que ça se passe : http://fantasy.sofoot.com Impossible de savoir sifait actuellement la grève comme un grand nombre de personnes en France. Mais une chose est sûre, il reste une personne en colère comme l’indique le nom de sa team les. Résultat, il se venge sur ses adversaires qu’il a dégommé pour terminer nouveau roi de la semaine. À voir maintenant qu’il a des privilèges si HOKALITCHIE est toujours autant énervé.Un peu de stabilité dans ce monde de perpétuels changements ne fait pas de mal. Alors merci àde la teamde garder sa place de leader du classement général individuel pour la seconde semaine consécutive. Ne reste plus qu’à savoir quel joueur du Stade Brestois se cache derrière ce pseudo. Petit pièce sur Haris Belkebla qui, après avoir montré ses fesses sur internet, les montre à tous ses poursuivants.Doit-on vraiment encore parler du classement général par équipes dominé outrageusement par lesdepuis le début de saison ? Non. Parlons alors plutôt de Neymar qui se place à deux reprises dans le TOP 10 avec JeanNeymar (4e) et Les Neymar (10e). Qui a dit que le brésilien ne jouait pas en équipe ?Déjà éliminé le Vitória Guimarães se déplace sur la pelouse d’un Eintracht Fancfort dont la victoire est conseillée pour assurer une qualification, voir même une première place. Une défaite assurée ? Pas pour 29 d’entre vous qui se sont souvenus que les clubs portugais et la Ligue Europa vivent une belle histoire d’amour.À force de perdre à cause d’Arsenal chaque semaine, vous avez changé de tactique en pariant sur West Ham. Raté puisque les Gunners se sont rappelés le temps d’un instant qu’ils étaient capables de jouer au ballon. Et vous êtes 910 à repartir avec 5 petits points.Tu pourras suivre au quotidien les infos, les récaps et autres vannes sur le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum En cas de bugs ou de soucis techniques, tu peux envoyer un petit mail à