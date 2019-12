Le récap de la #SOFOOTLIGUE

Le tableau d’honneur

Depuis jeudi dernier et le début de la grève de la SNCF et de la RATP vous êtes bloqués chez vous. Heureusement, votre patron vous autorise à faire du télétravail. Sauf que vous, vous n’avez retenu que le début du mot et vous passez votre journée à regarderentre deux coups de téléphone pour le boulot. Alors que vous pourriez passer du temps à étudier les matchs de football à venir et ainsi prouver que vous êtes un vrai connaisseur de ballon rond. Vous avez de la chance, il n’est jamais trop tard pour rejoindre la belle aventure de la SoFoot League : http://fantasy.sofoot.com C’est historique ce que nous avons vécu. Pour la seconde semaine consécutive,de la teamest le meilleur pronostiqueur des sept derniers jours. Du jamais vu. Et pourtant, la semaine avait débuté par un vilain 0 pointé. Il va falloir penser à jouer à l’Euro Millions hein.Si le Stade Brestois se bat avec son maintien en Ligue 1 en pointant actuellement à la 14place,de la team, lui, réfléchit déjà à la fête qu’il fera lorsqu’il sera sacré champion de la saison de la SoFoot League. Attention tout de même à ne pas s’enflammer car les leaders du classement général individuel changent plus vite que Arturo Brachetti.Eux, en revanche, peuvent déjà réservé leurs billets d’avion pour Budapest afin de célébrer leur titre en grande pompe. Il faut dire que lesn’ont quasiment pas lâché leur première place du classement général par équipes depuis la première journée. Les, who ?7 matchs, 7 victoires, une moyenne de 4 buts marqués. Voici le bilan de l’Ajax à domicile en championnat avant la réception de Willem II. Pas de quoi effrayer 53 maboules d’entre vous qui ont misé sur le club visiteur. Une folie qui leur rapporte 220 points.Nous savons ce que vous vous êtes dit. Arsenal vient de changer d’entraîneur, ils vont pouvoir repartir de l’avant. Et de toute façon ils ne vont quand même pas perdre contre une équipe qui a une mouette dans son logo et Neal Maupay comme attaquant. Et bien si.Tu pourras suivre au quotidien les infos, les récaps et autres vannes sur le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum En cas de bugs ou de soucis techniques, tu peux envoyer un petit mail à