Le récap de la #SOFOOTLIGUE

Comme chaque début de semaine, voici le récap de la toujours aussi sublime #SoFootLigue.

Le tableau d’honneur

Le golden pif

Le pick en bois

On se tient au jus ?

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Qui dit décembre dit fête de Noël. Et qui dit fête de Noël dit repas de famille si chers à Orelsan. Et qui dit repas de famille dit discussions de foot autour d’une coupe de champagne. Et comme souvent, la discussion va déraper et va se terminer par un violent «» . Et c’est la que la SoFoot League entre en jeu. Car elle seule pourra déterminer lequel de votre famille s’y connaît le mieux. Pour mettre fin au débat, c’est ici que ça se passe : http://fantasy.sofoot.com Alors que les Migos continuent d’enflammer les pistes de danse avec leurs sons,, lui, enflamme la SoFoot League en devenant le nouveau roi de la semaine. Pourquoi payer plus cher, si Migas peut le faire ?Chaque équipe possède cette individualité qui leur permet d’engranger les points plus facilement et ainsi jouer le classement général. Que ce soit Lionel Messi à Barcelone, Cristiano Ronaldo à la Juventus ou encore Habib Diallo à Metz. Et la SoFoot League ne déroge pas à la règle puisque si lapointe à la seconde place du classement général par équipes, elle le doit en grande partie à, leader du classement individuel. Belle évolution pour le pote de Bart Simpson.Qui c’est les plus forts évidemment ce sont les. C’est en tout cas ce que doivent chanter les supporters de cette équipe toutes les semaines en regardant le classement général par équipes toujours dominé par leurs idoles. Mais attention, les, meilleure équipe du mois de novembre, revient très fort.Le dimanche avait beau être chargé avec plus de 40 matchs au programme, 11 d’entre vous se sont quand même risqués à aller en Eredevisie et plus précisément sur le match entre Utrecht et le RKC Waalwijk. Pourquoi cette folie ? Tout simplement parce qu’ils savaient que l’immense Melle Meulensteen n’allait pas les décevoir.Alors oui le lundi il y a beaucoup moins de matchs disponibles. Mais ce n’est pas une raison pour faire n’importe quoi. Guingamp, sérieusement ? Alors qu’en face il y a Tino Kadewere. Une méconnaissance de la Ligue 2 qui a couté à 354 d’entre vous un vilain zéro pointé. Et c’est mérité.Tu pourras suivre au quotidien les infos, les récaps et autres vannes sur le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum En cas de bugs ou de soucis techniques, tu peux envoyer un petit mail à