Le récap de la #SOFOOTLIGUE

Comme chaque lundi, voici le récap de la semaine de la toujours aussi sublime #SoFootLigue.

Le tableau d’honneur

Le pick en bois

Le golden pif

On se tient au jus ?

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vous ce que vous aimez dans le football ce n’est pas la Ligue 1, ni la Premier League, ni même la Ligue des Champions. Non, ce que vous adorez, vous, c’est le football de sélection. Celui où les joueurs se battent pour une Nation toute entière. Alors autant dire que les quatre mois qui arrivent ne vont pas vous ravir avec quasiment aucun match internationaux. Heureusement, un jeu existe et vous permet de frissonner devant des matchs de Ligue 1. Et même de Ligue 2. Et si, c’est possible. Et c’est ici que ça se passe : http://fantasy.sofoot.com Oui, il est possible d’avoir un physique inadapté au sport de haut niveau et pourtant connaître le football à la perfection. Et ce n’est pasde laqui dira le contraire après avoir dominé tous ses concurrents pour devenir le nouveau roi de la semaine. Et c’est qui le gros maintenant ?Il vient de loin, et vu son teint, il doit faire les choses bien. Mais qui peut le stopper ? Et oui, l’amiduest toujours en tête du classement général individuel. En attendant qu’un concurrent ne se prenne pour Booba et aille le déloger.Lesvont bien merci pour eux. Tel Roméo, Mercutio et Benvolio ils se sentent les rois du monde au sommet du classement général par équipes. Mais attention tout de même au Tybalt qui sommeille au sein de la Brigade Sud.Qui dit lundi, dit peu de matchs au programme. Résultat, vous étiez 413 à vous ruer sur Harrogate contre Portsmouth en FA CUP. C’était sans compter sur le retour en forme de Portsmouth qui s’impose tout en vous offrant tout de même 5 petits points. La fameuse classe anglaise.No François Ciccolini, no party. Et ça, vous le savez très bien. C’est pour cela que 31 d’entre vous n’ont pas hésité à mettre l’ES Nanterre contre Laval en Coupe de France. Et ce, malgré les trois divisions qui séparent les deux équipes. À moins que vous ayez cru qu’il s’agissait d’un match de basket.Tu pourras suivre au quotidien les infos, les récaps et autres vannes sur le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum En cas de bugs ou de soucis techniques, tu peux envoyer un petit mail à