Le récap de la #SOFOOTLIGUE

Comme chaque lundi, voici le récap de la semaine de la toujours aussi sublime #SoFootLigue.

Le tableau d’honneur

Le pick en bois

Le golden pif

On se tient au jus ?

SO

Qui dit 11 novembre dit...jour férié. Sauf que le football n’en a que faire de l’Armistice et les joueurs continuent de gambader derrière un ballon sur le rectangle vert. Et par définition, la SoFoot Ligue aussi continue de vivre pendant les jours fériés. À la seule différence que vous avez plus de temps libre pour bien choisir vos picks de la semaine. Alors si vous ne voulez pas passer votre jour férié à regarder des téléfilms de Noël, c’est par ici que ça se passe : http://fantasy.sofoot.com Qui a dit que Brest n’a pas passé une bonne semaine avec sa défaite face au PSG ? Certainement pasde la teamqui, contrairement aux hommes d’Olivier Dall'Oglio, a, lui, roulé sur tout le monde et déjoué tous les pronostics en étant sacré roi de la semaine. Gourc'hemennoù !Jamais deux sans trois. Tel est le nouveau slogan deduqui squatte la tête du classement général individuel pour la troisième semaine consécutive. «» , pourrait chanter Guizz, le pendant de Guizmo en pronos.Alors oui, lessont encore et toujours au sommet du classement général par équipes. Mais étant donné que cela fait un moment qu’ils ont le droit à nos louanges - et à juste titre -, il serait bon de féliciter une autre équipe : la. Non pas pour leur troisième place au général. Mais bien pour avoir été sacrée meilleure équipe du mois d’octobre. Une prouesse obtenue après un énième coup tactique et qui leur a permis de décrocher une seconde étoile.Ne pas vivre dans le passé. C’est ce que 369 d’entre vous auraient dû se dire lorsqu’ils ont décidé de miser sur Boavista en déplacement sur la pelouse du Vitória S.C. Cela vous aurez évité un vilain 0 pointé.Il y a des choses qui ne changent pas dans la vie. Et des petites équipes qui renversent des plus grosses écuries en coupe en fait partie. Et ça, 20 d’entre vous ne l’ont pas oublié au moment de miser sur Maldon & Tiptree (7division) face à Leyton Orient (4division).Tu pourras suivre au quotidien les infos, les récaps et autres vannes sur le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum En cas de bugs ou de soucis techniques, tu peux envoyer un petit mail à