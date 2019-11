Le récap de la #SOFOOTLIGUE

Comme chaque lundi, voici le récap de la semaine de la toujours aussi sublime #SoFootLigue.

Le tableau d’honneur

Le pick en bois

Le golden pif

On se tient au jus ?

SO

Chaque journée vous penserez à votre choix du soir. Et chaque soir vous regarderez le match sur lequel vous avez parié. Tout en vous moquant de vos concurrents. Alors ne perdez pas une seconde et cliquez ici : http://fantasy.sofoot.com Oui, l'hiver arrive. Oui, il fait froid. Oui, c'est compliqué de faire des virées en moto car on se les pèle. Du coup, on reste chez soi et on se concentre sur la. Une tactique payante puisqueduest le champion de la semaine. Avec pas moins de 440 points remportés. Soit une moyenne de 63 par jours. Très costaud.Comme la semaine dernière,duest en tête du classement général individuel. Mais attention à son nouveau dauphinqui revient très fort derrière lui. Et toutes les techniques sont bonnes pour l'empêcher de le dépasser. Il fait à sa Guizz.Ils sont de retour ! Seconds la semaine dernière, lesretrouvent le sommet du classement général par équipes. Comme quoi, un petit bain d'humilité ne fait jamais de mal. Même lorsque l'on se croit invincible.Le leader du PSG qui se déplace sur la pelouse de la lanterne rouge Dijon est sur le papier un coup sûr. C'est en tout cas ce que 817 d'entre vous se sont dit. Ces mêmes 817 qui ont remporté 5 petits points sur ce match. La faute à un certain Mounir Chouiar et à Jhonder Cádiz. Deux hommes dont vous ignoriez encore l'identité il y a cinq jours.Qui a dit que les histoires de petit poucet et de surprises n'étaient réservés qu'à la Coupe de France ? Certainement pas les 248 d'entre vous qui sont partis chercher la victoire de Saarbrucken (4division) contre Cologne (Bundesliga) en Coupe d'Allemagne. Une intuition qui rapporte 145 points.