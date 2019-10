Le récap de la #SOFOOTLIGUE

Comme chaque lundi, voici le récap de la semaine de la toujours aussi sublime #SoFootLigue.

Le tableau d’honneur

Le pick en bois

Le golden pif

On se tient au jus ?

Le soleil qui se couche à 17h, les gros pulls en laine qui sont ressortis du placard, le parapluie qui traîne toujours dans le sac, il faut s’y faire à l’idée : l’hiver arrive. Et si ce n’est pas aussi dangereux que dans, cela reste tout aussi pénible. Heureusement qu’il existe un peu de joie dans ce paysage morose qui nous entour : la SoFoot Ligue. Celle qui permet de rentrer du travail avec le sourire pour aller voir le match que l’on attend depuis le réveil. Pour ceux qui veulent aussi mettre un peu de bonheur dans leur vie, c’est ici que ça se passe : http://fantasy.sofoot.com Non, Fidel Castro n’est pas mort. Il est tranquillement posé sur son canapé et joue à la SoFoot Ligue sous le pseudo deavec sa team(probablement en référence à Joël). Et il n’a rien perdu de sa soif du pouvoir puisqu’il est le nouveau roi de la semaine. En revanche, il aurait pu trouver un autre pseudo pour se faire un peu plus discret.Chute à l’avant. En tête depuis deux semaines,s’est fait prendre par un coup de bordure orchestré parde la teamqui devient par l’occasion le nouveau leader du classement général individuel. Mais attention, une chute est si vite arrivée. Et un passage à l’hosto et chez le kiné aussi.Coup de tonnerre sur le classement général par équipes avec le retour desau sommet. Une bonne nouvelle pour le coach Zinédine Zidane qui était de plus en plus menacé.4 matchs étaient disponible dans la journée de lundi. Résultat, 707 d’entre vous se sont jetés sur Arsenal qui affrontait Sheffield United. Et 707 d’entre vous sont donc repartis avec 0 point.42 matchs étaient disponibles dans la journée de samedi. De quoi permettre de se régaler. Et alors que la majorité d’entre vous sont partis en France, en Angleterre ou en Espagne, 6 maboules sont partis jouer la victoire de La Haye à Arnheim. Une folie qui leur rapporte 60 points. Costaud.Tu pourras suivre au quotidien les infos, les récaps et autres vannes sur le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum En cas de bugs ou de soucis techniques, tu peux envoyer un petit mail à