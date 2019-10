Le récap de la #SOFOOTLIGUE

Comme chaque lundi, voici le récap de la semaine de la toujours aussi sublime #SoFootLigue.

Déjà plus de deux mois que les championnats européens ont repris. Deux mois que les meilleurs d’entre vous vibrent chaque jour devant un Angers-Brest ou un Watford-Sheffield United. Pendant que les autres ne se posent que devant des affiches comme Lyon-PSG ou Manchester United-Liverpool. Sauf que les meilleures équipes n’offrent pas forcément les meilleurs matchs. Et devant votre écran de télévision vous êtes à deux doigts de zapper sur. Tout le contraire des participants à la SoFoot Ligue qui ne vont pas cligner des yeux une seule fois pour pousser l’équipe sur laquelle ils ont parié. Pour venir vibrer avec eux, c’est par ici : http://fantasy.sofoot.com Tout vient à point à qui sait attendre. C’est en tout cas ce que doit se direde laqui a débuté son expérience de la SoFoot Ligue par un zéro pointé à cause de Monaco. Et qui vient de terminer la semaine avec le meilleur bilan. Ne cherchez pas plus loin le Franck Ribéry de la SoFoot Ligue.Enfin un peu de stabilité dans ce monde en perpétuel changement. Alors que les têtes tombaient chaque semaine,de la teama su convaincre le peuple de le laisser sur le trône du classement général individuel. À moins qu’il ait su soudoyer les instances en arborant un joli logo SoFoot à côté de son nom.» Les, leaders incontestés du classement général par équipes, vont bien merci pour eux.Qui dit vendredi, dit choix limité dans les picks. Résultat, vous êtes 354 à avoir voulu jouer la grosse cote en misant sur l’OGC Nice face au PSG. Un pick qui aurait pu être une réussite si l’arbitre n’avait pas dégainé deux cartons rouges en deux secondes aux Aiglons. Tout ça parce que, lui, avait misé sur les Parisiens.Il existe deux types de personnes. Ceux qui parient sur un nom. Et ceux qui regardent les matchs. Et les 22 personnes qui ont parié sur Majorque face au Real Madrid font clairement partie de cette seconde catégorie. Une overdose de ballon rond qui rapporte 85 points. Ça valait le coup.Tu pourras suivre au quotidien les infos, les récaps et autres vannes sur le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum En cas de bugs ou de soucis techniques, tu peux envoyer un petit mail à