Le récap de la #SOFOOTLIGUE

Pendant que certains ignorants sont en train de se dorer la pilule sur la plage de Palavas-les-Flots, un mojito fraise à la main, les plus érudits, eux, sont rentrés de vacances plus tôt pour être au taquet pour le début de la SoFoot Ligue. Et vous avez bien fait car les points qui sont déjà pris ne sont plus à prendre. Pour les autres, posez immédiatement votre cocktail, repliez votre serviette, essuyez le sable qui vous colle aux pieds et cliquez ici pour rejoindre la famille SFL : http://fantasy.sofoot.com #ÀJamaisLePremier pour DiStefano de la Team Chourmo FC qui truste la première place du classement général individuel après une première demi-semaine de compétition. Aussi efficace sur un terrain de football qu’au jeu des pronostics, DiStefano domine donc le game avec deux Golden Pif en trois journées. Dont une victoire de Zulte-Waregem sur la pelouse du KRC Genk qui lui rapporte 140 points. Costaud. Attention tout de même à ne pas se prendre pour un autre, Angers aussi était leader de Ligue 1 après la première journée du championnat 2015-2016.C’est bien connu, le football est un sport qui se joue en équipes. Et par extension, la SoFoot Ligue aussi. Et ça, la team #AG2R l’a bien compris en dominant le classement général par équipes. Leur homonyme en cyclisme devrait en prendre de la graine.310. Vous êtes 310 à avoir cliqué sur l’AS Monaco qui allait s’imposer face à l’Olympique Lyonnais. Et sinon, vous étiez à l’étranger la saison dernière ? Ou alors vous n’aviez pas vu que le front de l’attaque était mené par un attaquant de 18 ans au blase de joueur de baseball : Lyle Foster. Quoi qu’il en soit, il va falloir se reprendre très vite. Et arrêtez de croire à l’AS Monaco.C’est bien connu, les matchs de Coupe réservent toujours quelques surprises. Et parfois des très grosses surprises. Et ça, quatre d’entre vous ne l’ont pas oublié au moment de choisir SC Verl comme pick. Car oui, le club de quatrième division s’est imposé 2-1 face à Augsbourg (Bundesliga). GlückwünscheTu pourras suivre au quotidien les infos, les récaps et autres vannes sur le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum En cas de bugs ou de soucis techniques, tu peux envoyer un petit mail à