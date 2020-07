Le Real voit double contre Alavés

Vainqueur sans trop souffrir contre le Deportivo Alavés (2-0), le Real Madrid se rapproche du titre de champion d'Espagne. Deux buts de Benzema et Asensio suffisent aux Madrilènes pour garder leur avance de quatre points sur le Barça à trois journées de la fin du championnat.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Mendy, Militão, Varane, L.Vázquez - Casemiro, Kroos, Modrić (Valverde, 70e) - Asensio (Vinicius Júnior, 69e) Rodrygo (Isco, 82e), Benzema (Hazard, 82e). Entraîneur : Zinédine Zidane.



Deportivo Alavés (4-4-2) : Roberto - Marin, Edy, Laguardia, X.Navarro (Aguirregabiria, 24e) - Méndez (Sainz, 68e), Fesja (Mahmoud, 58e), Camarasa, Burke - L.Pérez (González, 55e), Joselu (Rodriguez, 69e). Entraîneur : Juan Ramón Muñiz.

Par Antoine Donnarieix

Quel que soit son adversaire depuis le déconfinement du football, ce Real Madrid est impénétrable, imperturbable, indestructible. Voilà ce que devait se dire le Deportivo Alavés ce soir, tant les hôtes du stade Alfredo Di Stéfano sont une nouvelle fois apparus avec leurs valeurs actuelles : une imperméabilité modèle doublée d'un froid réalisme. Malgré l'absence de son capitaine emblématique, le Real a pu compter sur son avant-centre Karim Benzema, auteur d'un but et d'une passe décisive. Un ratio suffisant pour empocher une quatorzième victoire à domicile dans la saison et se rapprocher plus que jamais du titre de champion d'Espagne.Comment faire pour gagner un match sans Sergio Ramos dans son onze de départ ? Voilà l'équation majeure à résoudre pour Zinédine Zidane au démarrage de cette rencontre. D'abord en pleine étude de cas, la défensemontre des lacunes à l'image de ce centre d'Edgar Méndez repris de la tête par Joselu, mais la balle s'écrase sur la barre avant de voir Raphaël Varane repousser sur sa ligne une deuxième tentative de Lucas Pérez (3). Alertée, lase met à accélérer et va bénéficier d'un penalty très généreux pour une intervention de Ximo Navarro sur Ferland Mendy qui joue bien le coup. De sang froid, Karim Benzema prend Roberto à contre-pied et s'offre son dix-huitième but de la saison en Liga (11, 1-0).Une fois devant au tableau d'affichage, les Madrilènes tentent de creuser l'écart mais Roberto sort un arrêt réflexe bienvenu pour éviter le but contre son camp de Victor Camarasa (18). Touché à la cuisse, Navarro quitte ses partenaires qui reprennent du poil de la bête à l'image d' un tir enroulé d'Oliver Burke bien renvoyé par une horizontale de Courtois (25). Très actif, le milieu écossais prêté par de West Bromwich Albion fait des dégâts dans l'arrière-garde des, mais son incursion côté droit n'est pas mise à profit par Joselu qui dévisse complètement sa reprise de volée (35). De son côté, le Real s'offre une dernière frappe via Benzema juste avant la pause sans surprendre Roberto (45+5).Au retour des vestiaires, l'arbitre de la rencontre a changé de visage mais le scénario est à quelque chose près le même : lancé en profondeur à la limite du hors-jeu, Karim Benzema sert Marco Asensio pour doubler la mise en faveur du Real (51, 2-0). Solide comme jamais, le Real s'apprête à conserver son avance malgré une grosse occasion adverse, mais Courtois remporte un duel avec autorité devant Joselu (61). En fin de partie, le Real aurait pu accentuer son avance mais Rodrygo n'avait pas l'instinct du finisseur pour tuer le suspense (75) et Isco s'est simplement chauffé le pied pour faire danser une dernière fois Roberto (85). Le mathématicien Zidane peut sourire, l'équation est résolue.