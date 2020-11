Le Real toujours privé de Benzema et Ramos face à l’Inter

TB

Aïe aïe aïe.C’est un déplacement ô combien périlleux qui attend le Real Madrid ce mercredi pour la quatrième journée de la Ligue des champions. Zinédine Zidane a en effet dévoilé son groupe dans lequel ne figurent ni Karim Benzema, ni Sergio Ramos, toujours blessés. L’entraîneur français doit aussi composer avec les absences d’Alvaro Odriozola, Fede Valverde, Luka Jovic et Eder Militao. Seul Casemiro réintègre le groupe.Ce match entre l’Inter et le Real Madrid s’annonce décisif pour espérer rester dans la course pour une qualification en huitième. Madrilènes et Interistes sont pour l’instant tenus en échec par de surprenantes équipes du Chaktar Donesk et du Borussia Mönchengladbach. Troisièmes, les Madrilènes peuvent tout de même recoller au wagon de tête en cas de victoire.Et Zizou pourrait respirer un peu, lui qui doit suffoquer depuis le 3 novembre et la dernière victoire de son équipe, face à ce même Inter.