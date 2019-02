Le Real tombe devant Gérone

Après l'ouverture du score de Casemiro à la demi-heure de jeu, le Real Madrid s'est effondré en dix minutes en milieu de seconde période face à Gérone. Sa série de six victoires consécutives en championnat s'arrête, et l'Atlético conserve sa deuxième place en Liga.

Courtois-Casemiro, tandem offensif

Les ratés de KB9, les dix minutes fatales

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Odriozola, Varane, Ramos, Marcelo - Ceballos (Mariano, 74e), Casemiro, Kroos - Vázquez (Vinícius, 58e), Benzema, Asensio (Bale, 64e). Entraîneur : Solari.



Gérone (5-3-2) : Bono - Porro (Lozano, 46e), Ramalho, Alcalá, Juanpe, B. García - Pons (A. García, 46e), Luiz, Granell - Portu (Fernández, 84e), Stuani. Entraîneur : Sacristán.

Une fois n'est pas coutume, il n'aura pas été décisif. Pire : pour une fois, il aura représenté l'un des coupables de la défaite de son Real Madrid qu'il porte à bout de bras depuis quelques semaines. Les fans de la Maison-Blanche lui pardonneront sans doute très vite, mais Benzema n'a pas réussi à les satisfaire en ce dimanche midi dans une rencontre opposant son équipe à Gérone à une heure adaptée au continent asiatique.Car à 1-0 en faveur des siens, l'attaquant n'a jamais réussi à régler la mire qui aurait pu permettre à ses pieds de signer la réalisation du break. Notamment après la pause, quand la maladresse inhabituelle de l'avant-centre a accouché de plusieurs actions échouées. Un jour sans, quoi. Au même titre que Ramos, qui a offert le penalty de l'égalisation avant de se faire expulser. Le souci, c'est que l'adversaire a trouvé les ressources pour planter deux pions en dix minutes après l'heure de jeu. Bilan : lesse sont inclinés alors qu'ils surfaient sur une bonne vague, et laissent la place de dauphin au rival de l' Atlético Sans Bale (sur le banc) ni Isco (pas dans le groupe) ou Modrić (suspendu), mais avec Benzema et Marcelo titulaires, le Real veut poursuivre sa jolie série en Liga (six succès de rang). Après un premier avertissement symbolisé par un sacrifice de Courtois qui offre son nez pour son camp, lesmettent leur jeu en place et s'emparent de la sphère. Résultat : un premier arrêt de Bono devant Vá zquez.Rassuré par un Courtois encore parfait face à Stuani, la Maison-Blanche prend confiance en même temps que les devants quand Casemiro ouvre le score de la tête sur un service de Kroos à la demi-heure de jeu. Vá zquez, Benzema et surtout Marcelo (buteur sur hors-jeu) manquent ensuite le break alors que Granell loupe le cadre et l'égalisation. 1-0 pour le favori, tout le monde aux vestiaires.Sacristán a beau procéder à deux changements après la pause, c'est encore Madrid qui se montre le plus dangereux. Comme s'il prenait soudainement conscience qu'il n'avait pas marqué aujourd'hui, Benzema s'active. Problème pour le Français : il ne parvient pas à viser la cible. Au contraire de Marcelo , qui trouve néanmoins Bono sur sa route. Aussi spectaculaire que son homonyme chanteur, le gardien entretient l'espoir de Gérone . Bingo : après les occasions ratées du Real, les visiteurs appuient sur l'accélérateur. Lozano et A. García, les deux entrants, sont à une parade (de Courtois) et quelques centimètres (au-dessus des cages du portier) de remettre les compteurs à zéro.Finalement, c'est Ramos qui leur en donne la meilleure possibilité : sur une frappe de Luiz consécutive à un poteau de Stuani, le défenseur espagnol contre de la main dans sa propre surface. Penalty. Transformation de Stuani. 1-1, les locaux auraient dû se mettre à l'abri. Surtout que la contre-performance se transforme en cauchemar : si le poteau de Courtois touché par Portu sauve une nouvelle fois les, les visiteurs prennent l'avantage à un quart d'heure du terme par... Portu . Et malgré Bale ou Vinícius (et même Courtois dans le temps additionnel !), le score ne bougera plus. Ramos écopera même d'un deuxième carton jaune. Foutu dimanche pour le Real.