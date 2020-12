Le Real surclasse Gladbach et fonce en huitièmes

Largement supérieur techniquement, toujours serein et emmené par un Benzema double buteur, le Real a séché une équipe de Mönchengladbach parfaitement inoffensive ce mercredi (2-0). Le scénario idyllique pour la Maison Blanche, qui, comme son adversaire du soir, se qualifie pour les huitièmes de finale de la C1.

Benzema, la tête en huitièmes

Madrid Globetrotters



Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Vazquez, Varane, Ramos, Mendy - Modric, Kroos, Casemiro - Vinicius (Asensio, 76e), Benzema, Rodrygo (Arribas, 74e). Entraîneur : Zinédine Zidane.

Borussia Mönchengladbach (4-3-3) : Sommer - Lainer, Elvedi, Ginter, Wendt (Lazaro, 46e) - Kramer (Lenes, 85e), Neuhaus - Stindl (Wolf, 85e) , Thuram (Herrmann, 85e), Pléa - Embolo (Zakaria, 46e). Entraîneur : Marco Rose.

Cette saison, le Real Madrid est donc bien un navire qui tangue, mais ne coule pas. Pas quand la tempête gronde et qu'il faut sortir la grand-voile. Pas quand il faut absolument atteindre un rivage salvateur, à savoir les fameux huitièmes de finale de la ligue des champions. Ce mercredi soir, les Madrilènes savaient parfaitement où et comment naviguer et Mönchengladbach, largué, n'aura jamais su tenir la distance.L'équation de la soirée a le mérite de ne pas être alambiquée coté madrilène: une victoire leur permettra de continuer l'aventure en C1. A problème simple, solution simple: Zidane a décidé de faire confiance à ses vieux grognards dans l'entrejeu, et le jeu du Real pétille immédiatement d'idées et d'initiatives en tous genres. Kroos commande le pressing, Modrić distribue, Casemiro a mis en marche son aspirateur à ballons et Mönchengladbach ne voit plus le cuir, baladé par la justesse des circuits de passes madrilènes. Benzema, servi par un centre téléguidé de Vazquez, peut dès lors vite ouvrir le score, d'une tête superbement placée. Asphyxiés d'entrée,ne peuvent trouver qu'un peu d'air en giclant en contre. Une tactique minimaliste, mais à un rien d'être payante, quand Pléa, lancé en profondeur, se présente seul face à Courtois, mais perd son duel. Erreur fatale. Le Real fait tout bien ou presque ce mercredi soir et Rodrygo, pourtant à l'arrêt, parvient à envoyer une merveille de centre bombé dans la surface. Un caviar que ne pas se gêner de gober ce glouton de Karim Benzema, qui croque son second pion de la soirée, de la tête, encore une fois.La suite prend des airs de représentation. Techniquement, la Maison Blanche déroule et rend zinzin son opposant allemand, en multipliant les longues séquences de possession. Fantomatique, Gladbach tremble, et ne tient sur ses guiboles que grâce à Sommer, qui détourne successivement un cachou de Kroos et une tête smashée de Ramos, sur corner. Dans la foulée, Benzema touche la barre, Rodrygo voit son tir frôler le poteau, mais plus rien ne sera marqué. Rien de dramatique pour Mönchengladbach, qui, suite au nul de l'Inter face au Shakhtar, verra tout de même la suite de la compétition. Même si c'est bien le Real qui, grâce à son succès du soir, termine heureux premier de ce groupe B de la C1.