Négociations Chine-Real stoppées pour Bale

Sortie de Bale.Alors que plusieurs médias espagnols et britanniques affirmaient que Bale et le Jiangsu Suning FC s'étaient entendus sur un contrat de trois ans avec une rémunération annuelle oscillant entre 22 et 25 millions d'euros, le Real Madrid a mis fin aux discussions avec le club chinois d'après la BBC.Les négociations n'ont pas abouti du fait des exigences trop élevées du Real, qui ne veut pas brader son joueur acheté 101 millions d'euros en 2013. L'international gallois serait donc maintenant plus proche d'un séjour supplémentaire d'un an chez lesque d'un départ, bien que Zinédine Zidane ait annoncé à plusieurs reprises qu'il ne comptait plus sur le joueur.La fin du feuilleton Bale ?