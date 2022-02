Le Real se relance face à Grenade

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Carvajal, Militão, Alaba, Marcelo (Nacho, 84e) - Modrić (Ceballos, 87e), Camavinga (Valverde, 46e), Kroos - Asensio, Isco (Jović, 65e), Rodrygo (Hazard, 65e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.



Grenade (4-4-2) : Maximiano - Quini, Germán, Torrente, Neva - Uzuni (Arezo, 81e), Milla (Rochina, 81e), Gonalons, Puertas (Petrovic, 71e) - Suárez (Molina, 62e), Collado (Raba, 71e). Entraîneur : Robert Moreno.

Un héros nommé Asensio.Trois jours après son élimination contre Bilbao en Coupe d'Espagne, le Real Madrid a repris des couleurs en Liga en venant à bout de Grenade à l'Estadio Santiago Bernabéu (1-0).Privé de Benzema et de Vinicius Junior, le Real Madrid a donc fait appel à son troisième larron offensif : Marco Asensio. Intenable ce dimanche soir, le milieu madrilène déclenche les hostilités rapidement. Sur une remise d'Isco, très actif dans sa nouvelle position de faux numéro neuf, Asensio ne parvient pas à tromper la vigilance de Maximiano, longtemps héroïque (13). Avant de rendre la pareille à l'ancien de Málaga dont la sublime volée du gauche trouve sur son chemin le portier portugais (43). Un portier sauvé quelques minutes plus tôt par sa transversale après une déviation de Neva, son propre défenseur (31).Le Real monte le curseur d'un cran au retour des vestiaires et étouffe complètement les hommes de Robert Moreno. Modrić, Jović et encore Asensio tombent sur Maximiano pendant que Grenade ne parvient plus à sortir de son camp, rendant le ballon trop rapidement aux. Sur une belle récupération de Militão, resté aux avant-postes, Asensio expédie une merveille de frappe des 25 mètres au fond des filets. Les Madrilènes manquent plusieurs balles de 2-0, mais finissent par s'imposer au bout de 90 minutes plutôt maîtrisées. Lespourront regretter le manque de réalisme de Puertas (4) et d'Uzuni (35) en début de match. Pour Carlo Ancelotti et ses troupes, cette victoire, obtenue avec de nombreux absents, se veut rassurante neuf jours avant d'aller défier le PSG.C'est le moment de ressortir les comparaisons Asensio-Mbappé ?